AS Monaco und eToro nehmen Partnerschaft wieder auf

AS Monaco und eToro arbeiten erneut zusammen: Der globale Trading- und Investmentanbieter, bereits zwischen 2020 und 2023 Partner des Ligue‑1‑Klubs und in dieser Zeit auch Trikotsponsor auf der Brust, kehrt in die „Rouge & Blanche“-Familie zurück. Die Plattform steigt wieder als offizieller Partner ein und erhält umfangreiche Sichtbarkeit – sowohl bei den mehr als 28 Millionen Followern des Klubs in den sozialen Netzwerken als auch auf den LED‑Banden im Stade Louis‑II bei Heimspielen.

Thiago Scuro, Geschäftsführer des AS Monaco, zeigt sich entsprechend zufrieden:
„Wir freuen uns sehr, erneut mit eToro zusammenzuarbeiten – einer Marke, mit der uns der Sinn für Innovation und Mut verbindet. Unsere frühere Partnerschaft war für beide Seiten äußerst positiv, weshalb wir überzeugt sind, dass auch dieses neue Kapitel, das wir nun gemeinsam aufschlagen, erneut ein erfolgreiches sein wird. Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem die wachsende Attraktivität des AS Monaco für Marken, die ihre Sichtbarkeit über den Sport erhöhen möchten.“

Auch eToro sieht in der Rückkehr nach Monaco einen strategisch wichtigen Schritt. Marketingdirektorin Valérie Kalifa betont: „Die erneute Partnerschaft mit dem AS Monaco ist für eToro ein spannender Schritt, da wir die Verbindung zwischen der Welt des Sports und dem Investieren weiter vertiefen wollen. Sie ermöglicht es uns, Millionen leidenschaftlicher Fußballfans zu erreichen und ihnen einzigartige Erlebnisse sowie Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Finanzmärkte besser zu verstehen und sich darin zurechtzufinden.“

Neben der Markenpräsenz plant eToro, seiner Community und den Fans des AS Monaco exklusive Erlebnisse zu bieten, die man für Geld nicht kaufen kann.

