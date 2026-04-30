AS Gambarogno vor dem Aufstieg - ZSU mit erstem Saisonsieg

Die AS Gambarogno gewinnt das Spitzenspiel in Baar mit 2:1 und kann den Vorsprung auf den Konkurrenten auf 9 Punkte ausbauen. Neuer erster Verfolger ist der FC Sempach, der bei Staad mit 1:0 gewinnt und mit 6 Punkten auch nicht mehr wirklich Druck auf die Tessinerinnen ausübt.

Im Mittelfeld der Tabelle gewinnt der FC Eschenbach gegen den SC Schwyz mit 2:1. Beide Teams sind im gesicherten Mittelfeld und sollten nicht mehr in den Abstiegsstrudel geraten.

Weiterhin punktet der FF Toggenburg gut und punktet auch gegen den FC Mels. Ein Punkt, durch den Toggenburg den Abstand auf die Konkurrentinnen stabil bei 4 Punkten hält. Mels hätte den Dreier sehr gut gebrauchen können.

Eine Chance auf einen weiteren Befreiungsschlag im Abstiegskampf vergab der FC Blue Stars im Spiel gegen den FC Erlinsbach. Gleich mit 3:0 müssen sich die Zürcherinnen geschlagen geben.

Im Kellerduell gelingt Zürisee United der erste Saisonsieg. Dieser Dreier ist Balsam auf die geschundene Goldküschten-Seele, mehr aber auch nicht. Der Abstieg ist wohl für beide Zürcher Teams nicht mehr abzuwenden, bei 15 Punkten (Effretikon) bzw. 16 Punkten (Zürisee United) Rückstand auf den rettenden 9. Platz.