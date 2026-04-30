AS Gambarogno vor dem Aufstieg - ZSU mit erstem Saisonsieg

Die AS Gambarogno gewinnt das Spitzenspiel in Baar mit 2:1 und kann den Vorsprung auf den Konkurrenten auf 9 Punkte ausbauen. Neuer erster Verfolger ist der FC Sempach, der bei Staad mit 1:0 gewinnt und mit 6 Punkten auch nicht mehr wirklich Druck auf die Tessinerinnen ausübt.
Im Mittelfeld der Tabelle gewinnt der FC Eschenbach gegen den SC Schwyz mit 2:1. Beide Teams sind im gesicherten Mittelfeld und sollten nicht mehr in den Abstiegsstrudel geraten.
Weiterhin punktet der FF Toggenburg gut und punktet auch gegen den FC Mels. Ein Punkt, durch den Toggenburg den Abstand auf die Konkurrentinnen stabil bei 4 Punkten hält. Mels hätte den Dreier sehr gut gebrauchen können.
Eine Chance auf einen weiteren Befreiungsschlag im Abstiegskampf vergab der FC Blue Stars im Spiel gegen den FC Erlinsbach. Gleich mit 3:0 müssen sich die Zürcherinnen geschlagen geben.
Im Kellerduell gelingt Zürisee United der erste Saisonsieg. Dieser Dreier ist Balsam auf die geschundene Goldküschten-Seele, mehr aber auch nicht. Der Abstieg ist wohl für beide Zürcher Teams nicht mehr abzuwenden, bei 15 Punkten (Effretikon) bzw. 16 Punkten (Zürisee United) Rückstand auf den rettenden 9. Platz.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Staad – FC Sempach 0:1
FC Staad: Vivian Broggini, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal, Anna Lanter, Selina Frischknecht, Viktoria Gerner, Vera Isik, Melanie Wäger, Jasmin Germann, Felicia Linder, Julia Schröter
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Leonie Amberg, Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber, Michelle Kunz, Samantha Bucher, Julia Wolfisberg, Marisa Prenaj
Tore: 0:1 Elena Stutz (34.)
FC Mels – FF Toggenburg 1:1
FC Mels: Lisa Schmidt, Lea Kalberer, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Sina Kalberer, Lia Imhof, Sarah Baydar, Fiona Moser, Sarah D'Agostino-Willi, Sabrina Petriella
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Maurine Schnyder, Siri Bucherini, Stephanie Buschta, Laura Egli
Tore: 1:0 Laura Gliott (50.), 1:1 Laura Egli (60.)
FC Baar – AS Gambarogno 1:2
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann, Leandra Henggeler, Lara Seitz
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Giulia Acar, Isabella Osterwalder, Stella Suter, Swani Giada Maderna
Tore: 0:1 Swani Giada Maderna (21.), 0:2 Swani Giada Maderna (37.), 1:2 Stela Babic (69.)
FC Eschenbach – SC Schwyz 2:1
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Pascale Camenisch, Saskia Holwerda, Ragavi Mahendrarajah, Viviane Gübeli
SC Schwyz: Lorena Marchese, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Luisa Vogel, Tanja Hengartner, Corinne Ulrich, Nadine Heinzer, Shanice Toggenburger, Stefanie Betschart, Alina Truttmann, Valentina Camenzind
Tore: 0:1 Tanja Hengartner (45.), 1:1 Amélie Oertig (82.), 2:1 Ragavi Mahendrarajah (86.)
FC Effretikon – Zürisee United 1:2
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Yasmine Hofer (64. Jana Hofmann), Shani Baumgartner, Nayelli Pfister (64. Sabrina Bodenmann), Sarina Reutemann, Vanessa Sommer (42. Flurina Poltronieri), Sereina Locher (77. Vipavee Meyer), Nadine Blatter, Natascha Frieden (77. Jeannine Breindl), Leonie Kobel (59. Alina Zeneli)
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger (46. Meike Glaser), Nora Arpagaus, Selma Stirnemann, Halisa Jusmani (46. Jil Graf) (87. Hannah Tresch), Sandrina Guatelli, Hannah Tresch (65. Joelle Spillmann), Olivia Meier (46. Michelle Gähler) (80. Lilly Hauser), Michelle Gähler (80. Lilly Hauser), Andrea Färber, Aline Henchoz (80. Halisa Jusmani) (87. Hannah Tresch), Joya Tognoni
Tore: 1:0 Natascha Frieden (17.), 1:1 Andrea Färber (30.), 1:2 Andrea Färber (46.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – FC Erlinsbach 0:3
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto (32. Hanna Preuss), Diana Kirschner, Leonie Von Moos, Hannah Purainer, Lisa Carotenuto (61. Heidi Letizia Gysin), Sylwia Joffcheff (46. Anouk Pfammatter), Janina Görg (52. Chiara Rohrer), Alessia Katie Schaaf (61. Sabrina Looser), Léa De Piccoli (46. Leonie Ferrara)
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer (60. Noëlle Fröhli), Alina Sticher, Jamina Mercatali (30. Alisha Haller), Saskia Meier, Lorena Maria Hauri, Moriel Pfister (46. Olivia Rötheli), Larissa Stampfli, Larissa Cremona (30. Aline Schwaller), Adriana Zeravica
Tore: 0:1 Aline Schwaller (44.), 0:2 Jamina Mercatali (77.), 0:3 Larissa Cremona (81.)