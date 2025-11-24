Arzfelder Befreiungsschlag im Kellerkrimi

„Der Platz war vor allem ab der 70. Minute extrem schwer zu bespielen und sehr rutschig. Damit kam Wissen dann gegen Ende besser klar, woraus auch ein Stück weit die Gegentore resultierten. Wir waren schon froh, als die Partie dann zu Ende war“, sagte Moos. Einziger Wermutstropfen bleibt nach dem Sieg die verletzungsbedingte Auswechslung von Marius Lempges, der kurz vor Schluss nach einem Tritt auf den Knöchel ausgewechselt werden musste. Umso erfreulicher hob Moos das Comeback von Musa Bah hervor, „der mit seinem Tempo eine gute und wichtige Option für die Offensive darstellt“ und seinen Muskelfaserriss auskuriert hat.