Arzfelder Befreiungsschlag im Kellerkrimi

Trotz eisiger Temperaturen gelang es der SG Arzfeld die rund 150 Zuschauer im Kampf um den Klassenverbleib gegen den Tabellenletzten aus Wissen auch am Spielfeldrand mitzunehmen. So war es in den Schlussminuten ein heißer Kampf, den die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden und Dasburg und Dahnen lieferten, um wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten einzufahren.
Nach einer langen Phase, in der sich Letzter und Vorletzter abtasteten, war es Johnny Bisschops, der mit dem 1:0 für die SGA dafür sorgte, dass die Partie Fahrt aufnahm. Joschka Trenz bracht die Kugel von der rechten Seite halbhoch in den Strafraum der Gäste, wo Bisschops (32.) bereitstand.