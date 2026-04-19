Arzfeld verpasst Wittlich „blaues Auge“

Gewusst wie: Auch ohne Cheftrainer Fabian Ewertz hat der FC Bitburg sein Heimspiel gegen Wissen gewonnen. – Foto: FuPa/Verein

Andre Paulus brachte die Gäste nach einer halben Stunde mit einem Schuss aus 20 Metern in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Till Weber nach einer schnellen Kombination über Matthias Burg, Andre Paulus und Robin Mertinitz auf 2:0 für die Hochwälder. Nach einer Stunde spielte Elias Stelker einen Ball in den Lauf von Weber, der mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. „Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen, da hat unser Torwart zwei Mal gut pariert. Wir haben dann im richtigen Moment die Führung erzielt und konnten mit Wiederanpfiff nachlegen. Danach waren wir schon überlegen, giftig in den Zweikämpfen und bis zum 3:0 auch sehr effizient vor dem Tor“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald. Auch das 4:0 erzielte erneut Weber, ehe die Hausherren per Foulelfmeter durch Matthias Wengenroth zum Ehrentreffer kamen.

Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Andre Paulus (30.), 0:2 Till Weber (47.), 0:3 Till Weber (59.), 0:4 Till Weber, 1:4 Matthias Wengenroth (81., FE.)

SG Schneifel – SG Andernach ⇥1:2 (1:1)

Jan Pidde brachte die Hausherren nach einem Foul von Andernachs Leon Schmitz per Strafstoß in Führung. Noch vor der Pause gelang der SGA nach einer Einzelaktion von Jan Engels, der per Schuss ins kurze Eck vollstreckte, der Ausgleich. In der Schlussphase konnten die Gäste die Partie dann komplett drehen. Einen Fehlpass im Aufbauspiel der Sportgemeinschaft konnte Gian Luca Dolon abfangen und traf aus über 30 Metern über SG-Keeper Dennis Koziol hinweg ins Tor. In der dritten Minute der Nachspielzeit hätte Simon Reetz dann den Ausgleich erzielen können. Sein Abschluss im Strafraum der Gäste ging jedoch über das Gehäuse. „Der Ausgang des Spiels lag letztlich an uns. Die Art der Gegentreffer und das Auslassen von Großchancen haben zu diesem Ergebnis geführt. Kurz vor der Pause war Andernach besser, im zweiten Durchgang waren wir am Drücker. Am Ende hatten wir dann auch einfach wenig Spielglück“, meinte Stephan Simon, Coach der SG Schneifel.

SG Schneifel: Koziol – Bauer, Pidde, Görres (84. Zunk), Davis Spruds, Reetz, Backes (87. Krämer), Dans Spruds, Zeimmes, Zapp, Bück

Schiedsrichter: Ayoub Driouache (Trier)

Zuschauer: 177

Tore: 1:0 Jan Pidde (12., FE.), 1:1 Jan Engels (33.), 1:2 Gian Luca Dolon (86.)

FC Bitburg – VfB Wissen ⇥3:1 (2:0)

Auch ohne ihren Cheftrainer können die Bierstädter gewinnen. Fabian Ewertz feierte am Samstag die Kommunion seiner Tochter, weshalb Co-Trainer Pierre Valerius das Kommando übernahm. Wissen wurde kalt erwischt: Bereits nach vier Minuten sorgte Kevin Fuchs nach einer Floß-Vorlage für die Führung. Nach Vorarbeit von Bierbrauer erhöhte Kevin Fuchs in der 21. Minute und ließ dabei erneut einen Gegenspieler aussteigen.

Der Tabellenletzte verkürzte durch Lukas Becher nach einer guten Stunde, der einen Steckpass verwertete. Bitburg vermied eine spannende Schlussphase, da Simon Floß nach einem Sololauf von Nico Fuchs die Entscheidung nach 73 Minuten herbeiführte. Kevin Fuchs scheiterte mit einem Abschluss am Pfosten. FCB-Co-Trainer Pierre Valerius bilanzierte: „Wir haben einen Arbeitssieg errungen. Wissen hatte wenige Chancen. Man merkte beiden Teams vom Kopf her an, dass es um nicht mehr viel geht. Kevin Fuchs war sehr agil und unser Matchwinner.“

Bitburg: Lautwein – Merker, Hoor (61. Kieren), Floß, Bierbrauer (86. Wagner), Fisch, N. Fuchs, K. Fuchs (78. Morbach), Nosbisch, Alff, Mourad (46. P. Müller)

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0, 2:0 Kevin Fuchs (4., 21.), 2:1 Lukas Becher (61.), 3:1 Simon Floß (73.)

SG Arzfeld – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥2:3 (1:0)

Die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen lieferten ein starkes Heimspiel ab. Nach einer kurzen Ecke auf den zweiten Pfosten sorgte Jakob Lempges per Kopf für die Führung der Hausherren (13.). Wittlich wurde kalt erwischt und traf in der ersten Hälfte drei Mal Aluminium. Zudem scheiterten die Spieler aus der Säubrennerstadt am glänzend parierenden Arzfelder Torwart Tom Hagedorn. Nach der Pause erzielte Alexander Klein per Kopfball den umstrittenen Ausgleich (49.). Laut Arzfelder Angaben sei der Ball vor der Linie aufgekommen. Nach einer Stunde brachte Ayman Habbouchi mit seinem ersten Saisontor den Tabellenzweiten im Anschluss an eine Ecke erstmals in Führung. Bitter für den Aufsteiger, dass der kämpferische Auftritt nicht mit einem Punkt belohnt wurde. Denn in der Schlussphase unterlief Joschka Trenz nach einem Konter ein Eigentor (79.). Der eingewechselte Dustin Jakobi setzte einen Schuss am zweiten Pfosten knapp neben das Tor.

„Das war unsere beste Saisonleistung. Schade, dass uns am Ende das Spielglück fehlte. Im ersten Durchgang haben wir sehr kompakt gestanden und gut umgeschaltet. Kompliment an meine Mannschaft, da wir nie aufgegeben haben“, sagte Florian Moos, Torwart und Trainer der Arzfelder.

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Wittlichs Trainer Yusuf Emre Kasal konstatierte: „Das Spiel war am Ende sehr wild und lief anders als erhofft. Unsere Qualität konnten wir nicht richtig abrufen, da es über den Kampf ging. Positiv ist, dass wir uns nach Rückstand gefangen haben. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Arzfeld hat stark aufgespielt und agierte sehr motiviert. Mit ihrer Energie und Leidenschaft sind sie für mich kein Abstiegskandidat.“

Arzfeld: Hagedorn – J. Propson, M. Lempges, Trenz, Schmitz, J. Lempges (68. Kockelmann), Ewen (80. Jakobi), B. Propson, Bah (52. Biewald), Mayers, Antony (89. Morgens)

Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi, Rizvani (84. Poth), Kahyaoglu, Bibaku, Klein, Habbouchi, Wollny, Schmitz (46. Saim), Moroz

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Wehr)

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Jakob Lempges (13.), 1:1 Alexander Klein (49.), 1:2 Ayman Habbouchi (60.), 2:2 Jan Mayers (73.), 2:3 Joschka Trenz (Eigentor, 79.)