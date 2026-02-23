Arzfeld sorgt für einen Knalleffekt

Als Marius Lempges (am Boden liegend) in der Nachspielzeit das 4:2 für Arzfeld markiert hatte, kannte der Jubel bei den Hausherren keine Grenzen. – Foto: Andreas Arens

Die Zuschauer verwandelten den Kunstrasenplatz in ein Tollhaus, Stadionsprecher Uwe Heyen steigerte sich von Tor zu Tor – und versah die Treffer Nummer zwei bis vier genüsslich mit dem Zusatz „In Unterzahl“. Was die SG Arzfeld gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach am späten Samstagnachmittag im ersten Spiel nach der Winterpause bot, hatte es in sich.

Allzu schlecht war die Gefühlslage bei der FV Hunsrückhöhe zur Halbzeit dennoch nicht. Schließlich hatte Arzfelds bereits verwarnter Kapitän Jan Mayers in der 43. Minute nach einem Foulspiel Gelb-Rot gesehen.

Lange deutete vieles auf einen Sieg der spielerisch zunächst überlegenen Gäste aus Morbach und Monzelfeld hin. In der ersten Hälfte dominierte das Team von Trainer Philipp Frank, kam vor allem über die rechte Seite durch Marcel Schult­heis immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Umso überraschender fiel neun Minuten vor der Pause das 1:0 für die Hausherren: Bastian Propson schlug einen Freistoß von links, sein Cousin Julian kam in der Mitte zum Kopfball – und Morbachs Sebastian Schell fälschte den Ball unglücklich ins eigene Netz ab.

„Wir hatten in der ersten Hälfte eine klare Kontrolle. Unbefriedigend war nur, dass Arzfeld seine erste Chance direkt genutzt hat“, analysierte Frank. Seine Mannschaft drehte im zweiten Durchgang zunächst auf: Nach knapp einer Stunde stand Noah Lorenz nach Vorlage von Schell goldrichtig und traf zum 1:1 (57.). Wenig später bereitete Marcel Schultheis klug von rechts vor, Lorenz bewies einmal mehr seinen Torriecher (61.).

Philipp Frank, Trainer der FV Hunsrückhöhe Morbach

„Da gingen bei uns schon die Köpfe runter“, gestand Joschka Trenz, der die Westeifeler gemeinsam mit Torwart Florian Moos coacht. „Doch Morbach ließ nach, wir kamen zurück – und haben uns den Sieg mit viel Einsatz erarbeitet.“

Statt die Partie mit einem Mann mehr und der Führung im Rücken souverän zu kontrollieren, bot der Tabellenfünfte nach Ansicht des sportlichen Leiters Marcel Lorenz „Angsthasenfußball“. Arzfeld witterte seine Chance. Nachdem ein Bastian-Propson-Freistoß nur unzureichend geklärt worden war, nahm Martin Schmitz aus gut 16 Metern Maß und traf zum 2:2 (75.).

Joschka Trenz, Spielertrainer der SG Arzfeld

Fortan verlor der FVH phasenweise völlig die Ordnung. Höhepunkt der Unordnung war der Ausrutscher von Torwart Yannick Görgen: Nach einem Rückpass von Noah Lorenz geriet er ins Straucheln, Tom Biewald schaltete am schnellsten und schob zum 3:2 ein (82.). „Unfassbar“, strahlte der 21-Jährige nach seinem ersten Rheinlandliga-Tor. „So spät gegen so einen Gegner zu treffen, ist kaum zu beschreiben.“

Morbach warf noch einmal alles nach vorne, agierte jedoch ohne klare Struktur – und kassierte in der Nachspielzeit sogar noch das 2:4: Marius Lempges setzte einen 25-Meter-Schuss unhaltbar ins Netz (90.+2) und traf ebenso wie Schmitz und Biewald erstmals in der höchsten Verbandsspielklasse.

Arzfelds Torschütze Tom Biewald

„Einige meinten wohl, das Spiel sei nach dem 2:1 entschieden gewesen. Dass wir es noch aus der Hand geben, war eigene Dummheit“, sagte Frank, zollte dem abstiegsbedrohten Aufsteiger aber auch Respekt: „Kompliment, wie sie gefightet haben.“

Mit diesem Knalleffekt setzten die Isleker im Kampf um den Klassenverbleib ein Ausrufezeichen. Spielertrainer Trenz hob insbesondere die läuferische und kämpferische Leistung hervor – und die Bedeutung der Bank: „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass unsere Einwechselspieler nicht Notnagel sein sollen, sondern die Partie positiv verändern. Das ist ihnen gelungen.“

SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen - FV Hunsrückhöhe Morbach⇥4:2 (1:0)

Arzfeld: Florian Moos - Robin Antony, Johannes Morgens, Julian Propson, Bastian Propson (85. Dennis Ewen) - Musa Bah (65. Tom Biewald), Marius Lempges, Jan Mayers, Joschka Trenz (90. Dustin Jakobi) - Martin Schmitz (90.+4 Niklas Kockelmann), Jakob Lempges (65. Fynn Juchmes).

Morbach: Yannick Görgen - André Petry, Martin Schultheis (84. Bastian Süß), Matthias Haubst - Marcel Schultheis, Yusuf Kahyaoglu, Louis Kappes, Henrik Molitor (55. Lukas Servatius) - Sebastian Schell, Philip Meeth (67. Matthias Ruster) - Noah Lorenz.

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)

Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Sebastian Schell (36., Eigentor), 1:1, 1:2 Noah Lorenz (57., 61.), 2:2 Martin Schmitz (75.), 3:2 Tom Biewald (82.), 4:2 Marus Lempges (90.+2)

Gelb-Rot: Jan Mayers (SG Arzfeld, 43.)