Arzfeld schrammt an Derby-Debakel vorbei

Sie machten viel Druck über die Außen, kamen ein ums andere Mal schnell nach vorne – und brachten damit die Gäste aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen früh in arge Verlegenheit: Gerade einmal sechs Minuten waren absolviert, da führte der FC Bitburg mit 1:0, nachdem Marius Lempges einen Ball über die eigene Linie gegrätscht hatte. „Wir haben die ersten 35 Minuten völlig verschlafen. Die Körperlichkeit hat uns da komplett gefehlt“, musste Florian Moos, Torwart und neben Joschka Trenz einer von zwei Spielertrainern der Isleker, hinterher einräumen.

Die Bitburger waren nicht nur durch den enttäuschenden Auftritt beim 1:1 im Hinspiel, sondern auch und gerade durch ihr zuletzt so schwache Spiel beim 0:2 in Rübenach angestachelt – und legten schnell nach. Den zweiten Treffer am Samstagabend markierte Joshua Bierbrauer in der neunten Minute, indem er eine Flanke von Simon Floß am langen Pfosten stehend per Kopf verwertete. Zehn Minuten später war Pascal Müller nach einer Ecke von Jannik Nosbisch am kurzen Pfosten per Kopf zur Stelle. Auch beim 4:0 hatte Bitburg die Arzfelder über Außen geknackt (24.). Diesmal vollendete Ben Häb. Derselbe Akteur und Bierbrauer trafen im ersten Durchgang noch den Pfosten, ein paar Mal zeichnete sich SG-Schlussmann Moos mit glänzenden Paraden aus.

„Zur Pause müssen wir schon mit 7:0 oder 8:0 führen. So stand es ‚nur‘ 4:1, aber es war trotzdem eine sehr gute erste Hälfte von uns“, lobte FCB-Coach Fabian Ewertz. Julian Propson war es, der nach einer nicht entscheidend geklärten Ecke von Martin Schmitz erfolgreich war (40.).

Auch dank der Hereinnahmen von Musa Bah und Jakob Lempges waren die in der ersten Hälfte weitestgehend chancenlosen Gäste nach der Pause viel präsenter. Hoffnung keimte unter den zahlreichen SG-Fans unter den 300 Besuchern auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Ost noch einmal auf, als Johnny Bisschops einen von Bierbrauer an Bah verursachten Elfmeter verwandelte (54.). „Für mich war das allerdings eher ein Stürmerfoul“, merkte Fabian Ewertz an.

Arzfeld trug einige gute Ballpassagen vor. „Im Prinzip fing das Spiel für uns erst nach dem 4:1 an. Wir waren in der zweiten Hälfte spielerisch gut drin, haben die Angriffe aber nicht mehr richtig zu Ende gespielt“, wusste Moos.

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

Nachdem Kevin Fuchs einen weiteren Aluminiumtreffer für die Hausherren verzeichnet hatte, gab es gegen Ende des Derbys noch zwei Torpremieren: Der im Sommer von Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport gewechselte Luke Wagner markierte nach Nosbisch-Freistoß im Nachsetzen das 5:2, was der Vorentscheidung gleichkam (78.). Den Schlusspunkt unter eine torreiche, von Bitburger Seite aus insgesamt sehr überlegen geführte Begegnung setzte Niklas Kockelmann. Der mittlerweile 20-Jährige war im Sommer wie sein Bruder Jonas (22) vom B13-Ligisten SG Waxweiler/Lambertsberg gekommen und traf in der 88. Minute nach Flanke von Bastian Propson.

Erleichtert waren die Bitburger, mit dem Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause ihren Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld gefestigt zu haben. Allenfalls die unterm Strich nur relativ geringe Differenz von zwei Treffern trübte auch bei den beiden Ex-Arzfeldern im Dress der Kreisstädter ein klein wenig die Stimmung. „Wir haben einige weitere Chancen liegenlassen. Da müssen wir noch konsequenter werden. Insgesamt war es aber eine gute Einstellung und ein guter Sieg“, bilanzierte Felix Sterges. Ähnlich sah es sein Teamkollege Nosbisch. Was die Bitburger draufhaben, zeigten sie gerade in der ersten Hälfte. Umso schwieriger war auch für ihn, die Vorstellung am Sonntag zuvor in Rübenach zu erklären: „Diesmal waren wir ein paar Prozent heißer. Schließlich war es ja ein Derby. Trotzdem darf uns solch ein Spiel wie in Rübenach nicht passieren.“

Florian Moos, Spielertrainer der SG Arzfeld

Während die Bitburger auf dem neunten Platz überwintern und zehn Punkte Vorsprung auf den nach aktuellem Stand ersten Abstiegsplatz haben, müssen die Arzfelder ab Ende Februar mindestens noch vier Zähler aufholen, um den wohl rettenden 14. Platz zu erreichen.

FC Bitburg 1919 – SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen⇥ 5:3 (4:1)

Bitburg: Niko Lautwein - Pascal Alff (83. Nico Kieren), Nico Fuchs, Constantin Merker, Jannik Nosbisch, Pascal Müller, Benedikt Häb (67. Kevin Fuchs), Philippe Kusch, Felix Sterges (90. Narottam Morbach), Simon Floß (77. Luke Wagner), Joshua Bierbrauer (90. David Hoor).

SG Arzfeld: Florian Moos - Julian Propson (86. Johannes Lempges), Robin Antony, Bastian Propson, Johannes Morgens, Joschka Trenz (86. Hannes Lunkes), Marius Lempges (46. Musa Bah), Jan Mayers, Fynn Juchmes (46. Jakob Lempges), Martin Schmitz, Johnny Bisschops (86. Niklas Kockelmann).

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Wintrich) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Marius Lempges (6., Eigentor), 2:0 Joshua Bierbrauer (9.), 3:0 Pascal Müller (19.), 4:0 Benedikt Häb (24.), 4:1 Julian Propson (40.), 4:2 Johnny Bisschops (54., Foulelfmeter), 5:2 Luke Wagner (78.), 5:3 Niklas Kockelmann (88.)