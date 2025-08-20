Arvin Davitian, SV Ewattingen: "Wir haben keine Angst vor dieser Liga"

Lange musste der SV Ewattingen auf den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga-A warten, umso größer ist nun die Freude auf die neue Saison. Trainer Arvin Davitian sieht seine Mannschaft gut vorbereitet.

Die Sehnsucht war riesig. Nach dem verpassten Aufstieg in der vorvergangenen Runde in der Relegation sollte es endlich klappen. Pünktlich zum 75. Geburtstag des Vereins. Das wünschten sich alle beim SV Ewattingen. Und tatsächlich: Die Mannschaft hielt nun dem Erwartungsdruck stand, wurde Meister und schaffte den Sprung in die Kreisliga A. An ein ähnliches Bravourstück zuvor können sich nur noch die älteren Blau-Weiß-Fans erinnern. Sie müssen 27 Jahre zurück in den Erinnerungen kramen; damals, in der Saison 1997/98, führte der Weg unter Trainer Karl-Heinz Keßler gar in die Bezirksliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.