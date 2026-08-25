Artur Melnyk ballert sich mit Fünferpack zum Spieler der Woche

– Foto: VfB Fortuna Chemnitz

Nach einer überragenden Performance am vergangenen Spieltag sichert sich Artur Melnyk den Titel "Spieler der Woche" in Sachsen. Mit seinen fünf Treffern nach knapp einer Stunde führte er sein Team fast im Alleingang zum Sieg.

Mit fünf Treffern – innerhalb von 63 Minuten – setzt sich Artur beim Heimspiel gegen die SG Neukirchen/Erzgebirge die Krone auf.

Spiel: VfB Fortuna Chemnitz II - SG Neukirchen/Erz. (6:1)

Leistung: fünf Tore, 65 Minuten Einsatz

⚽️ Das Spiel im Rückblick

Beim ersten Treffer verwertete Artur eine Halbfeldflanke seines Mittelfeldspielers direkt zur frühen Führung. Dem zweiten Tor ging eine Balleroberung in der eigenen Hälfte voraus: Nach einem Steckpass wurde Artur von Benjamin Franke freigespielt und schob den Ball im Eins-gegen-Eins überlegt ins kurze Eck.

Auch Tor Nummer drei und vier fielen nach ähnlichem Muster: Erst fing Artur einen Pass des gegnerischen Innenverteidigers ab und versenkte die Kugel erneut im kurzen Eck, ehe er nach einem weiteren schnellen Umschaltspiel wieder eiskalt an derselben Stelle vollendete.

Wenig später kam er selbst noch einmal an den Ball und setzte mit einem sehenswerten Lupfer über den Torwart den Schlusspunkt hinter seine Gala-Vorstellung, ehe ihn sein Trainer kurz darauf vom Feld nahm.

💬 Stimme zum Erfolg

"Mit meiner persönlichen Leistung bin ich natürlich sehr zufrieden, aber noch viel wichtiger ist für mich die Leistung der gesamten Mannschaft. Wir haben über die komplette Spielzeit alles gegeben und jede Minute gekämpft. Dabei hat sich niemand beschwert oder den anderen runtergemacht – im Gegenteil: Wir haben uns für jede gute Aktion gegenseitig gefeiert und immer weiter gepusht. Ich bin wirklich froh, in dieser Mannschaft zu spielen – das sind einfach geile Jungs.

Unser Ziel ist es, wie eigentlich jedes Jahr, ganz klar oben mitzuspielen. Wenn wir so auftreten wie in diesem Spiel, haben wir eine wirklich gute Truppe beisammen. Der erste Platz wäre dabei natürlich das große Ziel."

👤 Porträt & Saison-Check

Der 23-Jährige spielt bereits seine fünfte Saison für den VfB Fortuna Chemnitz II. Auch in den Spielzeiten davor war er schon Stammspieler. Mit seinen bisherigen fünf Treffern kann er schon bald seinen Bestwert von sechs Toren in einer Saison einstellen. Nach dem Abstieg im letzten Jahr tritt die Mannschaft nun wieder in der Kreisoberliga an. Nach zwei Spieltagen steht das Team mit vier Punkten auf dem zweiten Platz.

🚀 Ausblick

Nach dem ersten Saisonsieg geht man mit Selbstbewusstsein in die nächste Partie. Dort wartet auswärts der SV Einsiedel auf den VfB. Der SV Einsiedel ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Zuletzt gab es eine 1:5-Niederlage gegen den VTB Chemnitz.

Herzlichen Glückwunsch, Artur!