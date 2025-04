Artur Fellanxa: „Wir haben alles in der eigenen Hand“

In der Fußball-Landesliga spielt der FSV Rot-Weiß Stegen seit der Winterpause eine herausragende Rolle. Nach der Hinrunde noch als klarer Abstiegskandidat gehandelt, hat sich die Mannschaft von Artur Fellanxa und Fabrizio Calabretta auf den zwölften Tabellenplatz vorgearbeitet. In der Rückrundentabelle belegen die Dreisamtäler sogar Platz vier.

Seine Premierensaison als Cheftrainer in Stegen hatte sich Artur Fellanxa entspannter vorgestellt. Der 35-Jährige war zu dieser Runde vom FC Wolfenweiler-Schallstadt zum FSV gewechselt. Doch gleich hatte er sich unerwarteten Schwierigkeiten zu stellen. „Wir sind von einer extremen Krankheitswelle erfasst worden, dadurch sind viele Säulen der Mannschaft über Wochen weggebrochen“, erinnert sich der Coach. „Ich konnte in der gesamten Vorrunde nur einmal die gleiche Startelf aufbieten. Einspielen konnte sich die Mannschaft so natürlich nicht, die Automatismen haben daher gefehlt. Die Jungs haben sich zwar in den Spielen reingehängt, aber wenn du erst einmal unten stehst, wird es schwierig.“ Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.