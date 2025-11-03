Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Artur Fellanxa – Foto: Daniel Thoma
Artur Fellanxa, RW Stegen: "Tiengen hat uns alles abverlangt"
Der Fußball-Landesligist hat nach dem Rückstand gegen Tiengen Moral bewiesen.
Auswärtspunkt des FSV Rot-Weiß Stegen geht in Ordnung. Der Fußball-Landesligist hat nach dem Rückstand gegen Tiengen Moral bewiesen.
Der FSV Rot-Weiß Stegen hätte im direkten Duell am FC Tiengen vorbeiziehen können. Kurz vor Schluss schien das Unterfangen erfolgreich zu sein, doch in der 86. Minute glückte den Hochrheinern der 2:2-Ausgleich. Stegen verbleibt somit auf dem potenziellen Abstiegsrang dreizehn, zwei Punkte hinter den Tiengenern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.