Artur Fellanxa, RW Stegen: "Tiengen hat uns alles abverlangt"

Auswärtspunkt des FSV Rot-Weiß Stegen geht in Ordnung. Der Fußball-Landesligist hat nach dem Rückstand gegen Tiengen Moral bewiesen.

Der FSV Rot-Weiß Stegen hätte im direkten Duell am FC Tiengen vorbeiziehen können. Kurz vor Schluss schien das Unterfangen erfolgreich zu sein, doch in der 86. Minute glückte den Hochrheinern der 2:2-Ausgleich. Stegen verbleibt somit auf dem potenziellen Abstiegsrang dreizehn, zwei Punkte hinter den Tiengenern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.