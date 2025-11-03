 2025-10-30T14:25:35.653Z

Artur Fellanxa
Artur Fellanxa – Foto: Daniel Thoma

Artur Fellanxa, RW Stegen: "Tiengen hat uns alles abverlangt"

Der Fußball-Landesligist hat nach dem Rückstand gegen Tiengen Moral bewiesen.

Auswärtspunkt des FSV Rot-Weiß Stegen geht in Ordnung. Der Fußball-Landesligist hat nach dem Rückstand gegen Tiengen Moral bewiesen.

Der FSV Rot-Weiß Stegen hätte im direkten Duell am FC Tiengen vorbeiziehen können. Kurz vor Schluss schien das Unterfangen erfolgreich zu sein, doch in der 86. Minute glückte den Hochrheinern der 2:2-Ausgleich. Stegen verbleibt somit auf dem potenziellen Abstiegsrang dreizehn, zwei Punkte hinter den Tiengenern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Jürg Schmidt (BZ)Autor