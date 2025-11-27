Artur Fellanxa, FSV RW Stegen: "Überraschungen kann es immer geben"

Eigentlich wollte Artur Fellanxa eine stressfreie Saison erleben. Doch in der aktuellen Landesliga-Runde muss sich der Trainer des FSV Rot-Weiß Stegen erneut mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Immerhin glückte im letzten Vorrundenspiel der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Fellanxa hofft auf eine Steigerung in der Rückrunde.

Dank des 3:1-Heimsiegs über Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Waltershofen hat der FSV Rot-Weiß Stegen die Abstiegsplätze verlassen und sich auf den zwölften Rang gesetzt. „Es war psychologisch wertvoll, die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz abzuschließen“, bestätigt Trainer Artur Fellanxa, verweist zugleich aber auf die Möglichkeiten, die die enge Tabelle eröffnet: „Es wären für uns auch nur drei Punkte zum sechsten Platz.“ Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.