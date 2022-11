Artern jubelt gegen Krumbholz Ex-Team Am Samstag empfing der VfB Artern die Mannschaft des FSV 06 Kölleda in unserem Salinestadion.

Das Spiel begann körperlich betont und hitzig, das gegnerische Team war hochmotiviert gegen ihren ehemaligen Trainer anzutreten. Die ersten 20 Minuten gehörten dem VfB und nur Nuancen trennten die Gastgeber vom ersten Treffer. In der 6. Minute bekam ein Gegenspieler nach Freistoß von Barry noch sein Bein dazwischen, sonst wäre Richard Schirmer blank gewesen. In der 10. Spielminute war es erneut Schirmer, der von Julian Lesny freigespielt wurde und allein auf den Torwart zulief, aber den gut reagierenden Schlussmann nicht überwinden konnte. Anschließend schlief das Arterner Spiel ein wenig ein. Nach einem Platzfehler rutschte Pascal Kluge der Ball drüber und ein Gegenspieler war durch, verstolperte aber den Ball letztendlich. Wir agierten nun mehr in der eigenen Hälfte, jedoch kam auch die VfB-Abwehr in der 37. Minute in Bredoullie. Ersatzkapitän Alexandro Franke versuchte die rettende Grätsche anzusetzen, traf dabei aber im Strafraum einen Kölledaer. Den resultierenden Elfmeter verwandelte er dieser sicher und ließ Arterns Torhüter Kästner dabei keine Chance. Doch die Krumbholz-Jungs zeigten wieder ihre Comeback-Qualitäten und markierten den psychologisch wichtigen Treffer vor der Pause nach einer Ecke von Jano Beyer in der 44. Spielminute durch Alpha Barry.

Bereits kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit tauchte ein Spieler der Gäste frei vor Kästner auf. Doch Artern hatte noch einmal Glück und er setzte den Ball über den Kasten. Kurz darauf köpfte ein gegnerischer Spieler den Ball nach einer Ecke knapp neben den Pfosten. Immer wieder musste die VfB-Abwehr auf der Hut sein. Erst ab der 60. Spielminute hatte das Heim-Team wieder mehr vom Spiel, was auch direkt Früchte trug: Schirmer schweißt das Ding in der 63. Minute in die Maschen und lässt die Kölledaer Fans verstummen. Kurz darauf hatte Beyer Chance zu erhöhen, scheiterte aber frei vor dem exzellent reagierenden Torwart der Gäste. In der 78. Minute gab es schließlich eine Schrecksekunde für beide Seiten und Fußball wurde zur Nebensache. Der Spieler des FSV Leon Marvin Grosse verletzte sich so, das der Krankenwagen anrücken musste. Danach versuchten die Gäste, das Ruder noch einmal herumzureißen. Auch für die Hausherren gab es noch einmal eine Großchance durch Barry, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Der Schlusspfiff ertönte in der 94. Minute und der Sieg gehörte dem VfB Artern.