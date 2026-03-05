„Artern ist eines von 13 Endspielen!“ In der Landesklasse Staffel 2 Thüringen steht am kommenden Spieltag ein echtes Kellerduell auf dem Programm. Wenn der VfB Artern 1919 den SV DJK Arenshausen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenkeller dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen. von Christopher Plischka · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Solide Abwehrarbeit wie hier von Kleinschmidt hat den DJK Arenshausen stets ausgezeichnet. In dieser Saison klappt defensiv nicht immer alles wie gewohnt. – Foto: Ronny Krähmer

Für beide Teams könnte die Partie zu einem wichtigen Schritt werden, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Zum rettenden Ufer hat Arenshausen aktuell sechs, der VfB Artern sogar schon sieben Zähler Rückstand.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr VfB Artern VfB Artern SV DJK Arenshausen Arenshausen 14:00 PUSH

Die Ausgangslage ist für den VfB Artern schwierig. Die Mannschaft befindet sich derzeit im Tabellenkeller und hat bereits einen gewissen Rückstand auf das rettende Ufer. Dennoch glaubt Trainer Patrick Gonnermann, dass die Saison noch lange nicht entschieden ist. „Es sind einfach noch viele Spiele zu spielen und wie du selber festgestellt hast, gibt es immer wieder überraschende Siege – warum auch nicht ein paar für uns“, sagt der Arterner Coach mit Blick auf die verbleibenden Partien. Am vergangenen Wochenende musste sich Artern beim FSV Sömmerda knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gonnermann ordnet das Ergebnis nüchtern ein: „Vom Spielverlauf her war der Sieg für Sömmerda in Ordnung. Aber bei einem 2:1 wird der berühmte Spielverlauf im Fußball auch relativ oft auf den Kopf gestellt – wir hätten durchaus auch einen Punkt mitnehmen können.“ Trotz der angespannten Situation beschreibt der Trainer die Stimmung im Team als stabil. „Die Stimmung in der Mannschaft ist in Ordnung. Alles andere wäre im Amateursport auch albern“, erklärt er.