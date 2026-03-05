„Artern ist eines von 13 Endspielen!“

Für beide Teams könnte die Partie zu einem wichtigen Schritt werden, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Zum rettenden Ufer hat Arenshausen aktuell sechs, der VfB Artern sogar schon sieben Zähler Rückstand.
Die Ausgangslage ist für den VfB Artern schwierig. Die Mannschaft befindet sich derzeit im Tabellenkeller und hat bereits einen gewissen Rückstand auf das rettende Ufer. Dennoch glaubt Trainer Patrick Gonnermann, dass die Saison noch lange nicht entschieden ist. „Es sind einfach noch viele Spiele zu spielen und wie du selber festgestellt hast, gibt es immer wieder überraschende Siege – warum auch nicht ein paar für uns“, sagt der Arterner Coach mit Blick auf die verbleibenden Partien.
Am vergangenen Wochenende musste sich Artern beim FSV Sömmerda knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gonnermann ordnet das Ergebnis nüchtern ein: „Vom Spielverlauf her war der Sieg für Sömmerda in Ordnung. Aber bei einem 2:1 wird der berühmte Spielverlauf im Fußball auch relativ oft auf den Kopf gestellt – wir hätten durchaus auch einen Punkt mitnehmen können.“ Trotz der angespannten Situation beschreibt der Trainer die Stimmung im Team als stabil. „Die Stimmung in der Mannschaft ist in Ordnung. Alles andere wäre im Amateursport auch albern“, erklärt er.
Arenshausen setzt auf positiven Teamgeist
Auch beim SV DJK Arenshausen ist die Lage im Tabellenkeller angespannt. Kapitän Niklas Riethmüller spricht jedoch davon, dass das Spiel in Artern nur eines von vielen entscheidenden Duellen ist. „Artern ist eines von noch insgesamt 13 Endspielen“, sagt Riethmüller. Trotz der Tabellensituation herrsche innerhalb der Mannschaft eine positive Stimmung. „Wir bleiben weiterhin bei uns und schauen von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das könnte am Ende der Schlüssel zu unserem Erfolg sein.“
Zuletzt holte Arenshausen beim FC Borntal Erfurt ein Unentschieden. Nach Einschätzung des Kapitäns ging das Remis insgesamt in Ordnung: „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, in der zweiten Halbzeit Borntal.“
Auch personell hat sich im Winter etwas getan. Mit Torhüter Philip Pehlke kam ein junger Keeper, der sofort zur Stammkraft wurde und bereits Erfahrung auf Landesebene gesammelt hat. Zudem verstärkt Mittelfeldspieler Ludwig Möhl das Team. Beide sollen mit ihrer Qualität helfen, die Chancen im Abstiegskampf zu verbessern.
Das direkte Duell könnte für beide Mannschaften wegweisend sein. Während Artern mit einem Sieg den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen könnte, würde Arenshausen ebenfalls wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Eines scheint sicher: Im Tabellenkeller der Landesklasse Staffel 2 zählt derzeit jeder Punkt – und im Duell zwischen Artern und Arenshausen geht es für beide Teams um weit mehr als nur drei Zähler.