Artem Stepanov betreibt Eigenwerbung

Auch am letzten Spieltag zeigte die U19 von Bayer Leverkusen eine starke Leistung und bezwang Eintracht Frankfurt mit 3:1 (1:1). Durch den Sieg ist dem Team von Trainer Sergi Runge der erste Platz nicht mehr zu nehmen und es geht als Gruppensieger in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Gegen wen es für Leverkusens Talente im Achtelfinale geht, wird noch ausgespielt.

In Überzahl war der Bayer-Nachwuchs nun klar überlegen. Kerim Alajbegovic setzte zwar einen Strafstoß neben den Pfosten (74.), doch davon ließ sich Leverkusen nicht beirren. Schließlich war es Bayers Top-Torjäger Stepanov, der nach sehenswertem Zuspiel von Onyeka zur Führung traf (81.). Nur zwei Minuten später sorgte der Ukrainer dann per Direktabnahme für den 3:1-Endstand.

Für Stepanov waren es die Treffer neun und zehn in der Hauptrunde (zehn Spiele). Bereits in der Vorrunde hatte der 17-Jährige mit zehn Toren in elf Partien auf sich aufmerksam gemacht. Der 1,92 Meter große Mittelstürmer präsentiert sich pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison in Bestform. In den vergangenen sieben Partien erzielte er je mindestens einen Treffer. Das dürfte auch Werkself-Trainer Xabi Alonso mit Interesse verfolgt haben.

U19-Coach Runge lobte sein Team für die Leistung gegen Frankfurt und freute sich über den Gruppensieg. „Wenn man Erster ist, will man diese Position natürlich auch behalten. Das ist doch ganz klar. Jetzt freuen wir uns auf ein Heimspiel im Achtelfinale. Egal, welcher Gegner es am Ende wird – es wird ein sehr guter sein. Wir werden alles geben, um ins Viertelfinale einzuziehen“, sagte der 31-Jährige.

Das Achtelfinalduell findet am 26. oder 27. April statt. Zu Gast im Ulrich-Haberland-Stadion ist der Tabellenvierte aus Gruppe D, der am kommenden Wochenende ermittelt wird. Mögliche Kontrahenten sind Borussia Dortmund, RB Leipzig und der 1. FSV Mainz 05, der aktuell auf Platz vier rangiert. Im vergangenen Jahr erreichte Runge mit der U17 – gemeinsam mit zahlreichen Spielern des aktuellen U19-Kaders – das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Nur wenige Sekunden trennten die Rheinländer vom Titel, am Ende aber triumphierte der BVB. In der aktuellen Form ist dem Bayer-Nachwuchs auch in diesem Jahr viel zuzutrauen.

Weiter geht es aber zunächst im Viertelfinale des Mittelrheinpokals: am Mittwoch (13 Uhr) beim Rivalen 1. FC Köln.

Bayer 04 U19 Schlich – Eichie (61. Raterink), Natali, Ndi, Kister (84. Kurwoski) – Pohl, Onyeka (84. J. Mensah) – Culbreath, Sarco, Alajbegovic (87. Owen) – Stepanov (87. Szep).