Artem Popov fühlt sich „einfach nur erlöst“

Die Zufriedenheit im Getränke Hoffmann Stadion war groß, denn zuletzt hatte der SCSV drei Heimniederlagen in Folge kassiert. Artem Popov war erleichtert, dass er sich endlich wieder in die Torjägerliste eintragen konnte. „Ich wusste gar nicht mehr, wann ich vorher getroffen hatte.“ Vor der Partie gegen Oldenburg standen nur zwei Treffer für den Ältesten des Speller Popov-Trios zu Buche. Am dritten Spieltag beim 2:1 bei Atlas Delmenhorst und im ersten Rückrundenspiel am 15. November beim 1:0 in der Nachspielzeit gegen den SV Wilhelmshaven. Jetzt legte er einen Dreierpack nach. Tore von Artem Popov, der immer nur für den SCSV gespielt hat, haben diese Saison Sieggarantie

So fielen Popovs Tore gegen Oldenburg: „Beim 1:0 ging alles ziemlich schnell“, erinnert sich Artem Popov: Torben Stegemann fing einen Ball in der gegnerischen Hälfte ab, legte dem Schützen auf, der das Leder aus der Drehung in die untere linke Ecke knallte. Beim 3:1 brachte Christoph Ahrens die Flanke von der rechten Seite, Popov nahm die Kugel an, zog in die Mitte und schoss. Bei 4:1 erlief Popov einen Ball des VfL-Torwarts, ging in vollem Tempo Richtung Tor und schob das Leder rechts unten ins Netz.

Als Artem Popov sich bei der Auswechslung 60 Sekunden vor dem Abpfiff den verdienten Applaus der Zuschauer abholen durfte, war die Bedeutung der drei Tore noch nicht klar. „Das ist der erste Dreierpack für mich im Herrenbereich und in der Oberliga“, erklärte Artem Popov später. Zuletzt, so seine Erinnerung, habe er in der A-Jugend bei einem zweistelligen Sieg gegen den TuS Lingen dreimal getroffen.