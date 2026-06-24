„Arrivederci“ statt „Ciao“: Deshalb verlassen die Contentos den FC Aschheim

Der FC Aschheim steht vor einem XXL-Umbruch. Neben der Familie Contento verlassen auch wichtige Leistungsträger den Verein.
Aschheim – „Arrivederci!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Vincenzo Contento vom FC Aschheim und machte sein Aus als Trainer der ersten Mannschaft offiziell. Nach insgesamt sieben Jahren beim FCA, davon drei als Cheftrainer, ist Schluss. Doch nicht nur Vincenzo geht – ihm folgt die gesamte Contento-Familie. Auffällig dabei: Vincenzo Contento wählte bewusst das italienische „Arrivederci“ und nicht das deutlich endgültiger klingende „Ciao“. Dahinter steckt mehr als nur eine sprachliche Nuance.
Kurz vor dem entscheidenden Relegationsspiel der Aschheimer gegen Eintracht Karlsfeld kam die Hiobsbotschaft: Nach dramatischen Budgetkürzungen – verursacht durch das Ausfallen einer der Hauptsponsoren – steht der Verein vor einem personellen Umbruch. Neben der gesamten Familie Contento wird auch der sportliche Leiter Dennis Hartmann den Klub verlassen. Der FCA möchte seinen Fokus künftig deutlich stärker auf die eigene Nachwuchsarbeit legen.
„Die Entscheidung kam spät“, verrät Vincenzo im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir haben das erst kurzfristig vor dem Relegationsspiel vom Verein erfahren.“ Der ehemalige FCA-Coach hatte sich dabei schon länger für genau diesen Weg ausgesprochen: „Ich finde es gut, dass man im Amateurfußball die Kosten herunterschraubt.“ Vielmehr sei der Zeitpunkt der Entscheidung das Problem gewesen. „Mit dem Kader hätten wir so nicht in die neue Saison gehen können“, sagt Contento. Deswegen entschied sich Familie Contento nach drei Jahren, einen neuen Weg einzuschlagen.
Trotz seines Abschieds als Cheftrainer kehrt Vincenzo Contento dem FC Aschheim nicht vollständig den Rücken. Seinen „Herzensverein“ wird der 43-Jährige auch künftig unterstützen – allerdings in einer anderen Rolle. Mit der von ihm aufgebauten Contento-Akademie bleibt er dem FCA erhalten und will die Nachwuchsarbeit weiter vorantreiben. „Ich werde den Verein weiterhin unterstützen.“
Gerade im Jugendbereich sieht er nach wie vor den größten Handlungsbedarf, denn der FC Aschheim besitzt keine A‑Jugend. „Es war die letzten Jahre immer schwierig, für den Herrenbereich Spieler aus den eigenen Rängen hochzuziehen.“ Genau hier soll die Contento-Akademie ansetzen. Mit zusätzlichen Trainingseinheiten will man die Jugendarbeit fördern.
Neben Vincenzo Contento verlassen auch seine Familienmitglieder Diego und Pasquale den FC Aschheim. Alessandro und Domenico trainieren noch in Aschheim. Hinzu kommen Leistungsträger wie Ex-Profi Mehmet Ekici und Torjäger Antonio Saponaro. Entsprechend kritisch blickt der ehemalige Cheftrainer auf die Zukunft seines Ex-Klubs. „Es wird für den Verein sehr schwer“, so Vincenzo. „Sie müssen vom Torwart bis zum Einwechselspieler einen Neuaufbau tätigen.“
Trotz aller Sorgen erkennt der 43-Jährige auch positive Entwicklungen. Vor allem die Nachwuchsarbeit stimmt ihn optimistisch. „Es kommen immer mehr Jugendliche dazu – das ist gut“, betont Contento. Im Großen und Ganzen deutet er die Situation als „Mammutaufgabe“ für den neuen Trainer der Aschheimer. „Ich werde im Hintergrund meinen Herzensverein immer unterstützen“, sichert Contento dem Verein aber seine Unterstützung zu.
Auch sein Bruder und Ex-FC-Bayern-München-Spieler Diego Contento verabschiedete sich emotional vom Verein und schrieb auf Instagram: „Als ich nach meiner Profikarriere aufgehört habe, hätte ich niemals gedacht, dass mir Fußball noch einmal so viel Freude bereiten würde. Mit diesen Jungs habe ich nicht nur auf dem Platz gelacht, gekämpft und gespielt, sondern auch echte Freundschaften geschlossen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Manchmal sind es genau die Dinge, die man ohne große Erwartungen macht, die einem am meisten zurückgeben. Danke, Jungs, für die vielen schönen Erinnerungen, die Gespräche, die gemeinsamen Siege und Niederlagen und vor allem für die geile Zeit.“ Die Ära Contento endet, der FC Ascheim muss einen neuen Weg gehen.