„Arrivederci“ statt „Ciao“: Deshalb verlassen die Contentos den FC Aschheim Großer Umbruch beim FCA von Lara Marjanovic · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Neben Cheftrainer Vincenzo Contento (li.) verlässt auch Mehmet Ekici (re.) den Verein. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Der FC Aschheim steht vor einem XXL-Umbruch. Neben der Familie Contento verlassen auch wichtige Leistungsträger den Verein.

Aschheim – „Arrivederci!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Vincenzo Contento vom FC Aschheim und machte sein Aus als Trainer der ersten Mannschaft offiziell. Nach insgesamt sieben Jahren beim FCA, davon drei als Cheftrainer, ist Schluss. Doch nicht nur Vincenzo geht – ihm folgt die gesamte Contento-Familie. Auffällig dabei: Vincenzo Contento wählte bewusst das italienische „Arrivederci“ und nicht das deutlich endgültiger klingende „Ciao“. Dahinter steckt mehr als nur eine sprachliche Nuance. Kurz vor dem entscheidenden Relegationsspiel der Aschheimer gegen Eintracht Karlsfeld kam die Hiobsbotschaft: Nach dramatischen Budgetkürzungen – verursacht durch das Ausfallen einer der Hauptsponsoren – steht der Verein vor einem personellen Umbruch. Neben der gesamten Familie Contento wird auch der sportliche Leiter Dennis Hartmann den Klub verlassen. Der FCA möchte seinen Fokus künftig deutlich stärker auf die eigene Nachwuchsarbeit legen.

Aschheim steht vor großem Umbruch – Contento-Akademie sorgt für Lichtblicke „Die Entscheidung kam spät“, verrät Vincenzo im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir haben das erst kurzfristig vor dem Relegationsspiel vom Verein erfahren.“ Der ehemalige FCA-Coach hatte sich dabei schon länger für genau diesen Weg ausgesprochen: „Ich finde es gut, dass man im Amateurfußball die Kosten herunterschraubt.“ Vielmehr sei der Zeitpunkt der Entscheidung das Problem gewesen. „Mit dem Kader hätten wir so nicht in die neue Saison gehen können“, sagt Contento. Deswegen entschied sich Familie Contento nach drei Jahren, einen neuen Weg einzuschlagen. Trotz seines Abschieds als Cheftrainer kehrt Vincenzo Contento dem FC Aschheim nicht vollständig den Rücken. Seinen „Herzensverein“ wird der 43-Jährige auch künftig unterstützen – allerdings in einer anderen Rolle. Mit der von ihm aufgebauten Contento-Akademie bleibt er dem FCA erhalten und will die Nachwuchsarbeit weiter vorantreiben. „Ich werde den Verein weiterhin unterstützen.“