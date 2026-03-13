Arnum vor Pflichtaufgabe in Wunstorf

– Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum steht am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 vor einer klaren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels gastiert beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf und geht aufgrund der Tabellenkonstellation als Favorit in die Begegnung.

Für die Arnumer ist die Zielsetzung dennoch eindeutig. „Wir spielen natürlich auf Sieg. Die tabellarische Lage spricht uns da ja auch klar die Favoritenrolle zu, der wollen wir gerecht werden“, sagt Trainer Maximilian Abels vor der Partie.

Mit 34 Punkten rangiert Arnum derzeit auf Platz vier und gehört weiterhin zum erweiterten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter TSV Pattensen. Wunstorf dagegen steckt tief im Tabellenkeller fest. Mit lediglich acht Punkten aus 17 Spielen bildet das Team aktuell das Schlusslicht der Liga und kämpft um jeden Zähler im Abstiegskampf.

Der SV Arnum reist mit Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts beim TSV Kirchdorf knapp mit 3:2 und behauptete damit ihren Platz in der Spitzengruppe. In Wunstorf gilt es nun, diesen positiven Trend fortzusetzen.

Personell kann Abels weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf ein paar Angeschlagene und den rotgesperrten Rick Riebesam haben wir alle beisammen“, erklärt der Trainer. Dennoch bleibt eine Unbekannte bestehen: die Platzverhältnisse. „Ich kann noch nicht abschätzen, wie die Platzverhältnisse dort sind und ob man wirklich Fußball spielen kann oder nicht.“

Trotzdem blickt Abels optimistisch auf die Aufgabe. „Ich denke, dass wir eine gute Trainingswoche hatten und dort voll auf Sieg spielen können.“

Der Gastgeber dürfte sich jedoch keineswegs kampflos geschlagen geben. Gerade Mannschaften im Tabellenkeller setzen häufig auf Einsatz und Kampfbereitschaft. „Der Gegner wird sich wehren, der wird Gas geben“, erwartet Abels. Entscheidend werde sein, den Widerstand des Gegners im Verlauf des Spiels zu brechen: „Es geht darum, so einen Gegner, der so weit unten steht, zu brechen, damit der Widerstand irgendwann weniger wird.“

Gelingt Arnum dies, könnte der Tabellenvierte seine Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen und den Druck auf die Spitzengruppe aufrechterhalten.