Arnum unterliegt Leveste – Rückschlag im Kampf um die Spitzengruppe

– Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum hat im Rennen um die oberen Tabellenplätze einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den TV Jahn Leveste unterlag die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels mit 1:2 (1:1) und offenbarte dabei ungewohnte Schwächen im Spielaufbau.

Doch auch nach dem Seitenwechsel fehlte den Gastgebern die nötige Konstanz. Leveste nutzte eine Standardsituation zur erneuten Führung (53.), die Arnum in der Folge nicht mehr egalisieren konnte.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: Bereits in der 6. Minute nutzte Steve Goede eine Unachtsamkeit zur schnellen Führung. Arnum benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, kam aber im Laufe der ersten Halbzeit besser in die Partie. Andreas Kallinich gelang in der 25. Minute der verdiente Ausgleich.

Trainer Maximilian Abels zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Das war eins unserer schlechteren Saisonspiele. So konnten wir eigentlich bis auf eine Phase in der ersten Halbzeit nie unser Spiel wirklich spielen.“ Insbesondere die zahlreichen Umstellungen hätten sich negativ ausgewirkt: „Ich muss mir da vorwerfen lassen, vielleicht dann doch ein, zwei Stellschrauben zu viel gestellt zu haben.“

In der Tat wirkte Arnum über weite Strecken ungeordnet und ideenlos. Zwar kamen die Gastgeber vereinzelt zu Ballbesitzphasen, doch echte Durchschlagskraft entwickelte das Team kaum. „Wir verlieren halt diese Spiele gerade. Aber man muss auch sagen, dass wir definitiv nicht gut genug waren, um dieses Spiel zu gewinnen“, resümierte Abels nüchtern.

Damit setzt sich eine kleine Negativserie fort. Bereits im Nachholspiel gegen Ihme-Roloven hatte Arnum spät verloren, nun folgt die nächste Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten. Die Folge: Der Abstand zur Spitzengruppe wächst, während die Mannschaft zunehmend den Anschluss verliert.

Abels blickt dennoch nach vorne, mahnt aber eine klare Leistungssteigerung an: „Es steht jetzt momentan erstmal wieder ein langer Weg vor uns, um so ein bisschen in unser Spielsystem reinzufinden.“ In der kommenden Trainingswoche gehe es darum, „ein anderes Gesicht zu zeigen, weil sonst wird das schwer.“

Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am kommenden Spieltag – dann allerdings bei einem weiteren Topteam aus Eldagsen.