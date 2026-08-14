Arnum und Rehren trennen sich mit einem Remis

Arnum fand jedoch zurück in die Partie. In der 24. Minute erzielte Andreas Kallinich den Ausgleich. Pagano sah beim Gegentreffer eine Schwäche in der eigenen Defensive: „Das war nicht richtig markieren.“ Nach einem langen Ball wurde der Ball vor das Tor gespielt, anschließend fiel der Treffer nach einer unübersichtlichen Situation zwischen Torwart und Angreifer.

Rehren erwischte den besseren Start. Bereits in der fünften Minute brachte Marlo Jaenicke die Gäste mit 1:0 in Führung. Dem Treffer ging nach Angaben von Trainer Toni Pagano ein Umschaltmoment voraus: „Das ist ein Umschaltmoment, wo wir den Ball hinter die Kette stecken und Marlo Jeneker läuft dann durch.“ Für Rehren war es zunächst ein guter Beginn. „Guter Start für uns“, befand Pagano, der anschließend noch „ein, zwei Kopfball-Situationen nach Ecken bzw. Freistößen“ sah.

Aus Sicht von Arnums Trainer Maximilian Abels war die Reaktion seiner Mannschaft auf die enttäuschende Auftaktniederlage gegen Springe besonders bemerkenswert. „Das Spiel gegen MTV Rehren war für uns ein sehr positives Spiel“, sagte Abels. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir nach den Fehlern, die wir am ersten Spieltag gemacht haben, dann schon so stabil auftreten können. Da hat mich die Mannschaft wirklich überrascht.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie. Pagano sah zunächst Vorteile für seine Mannschaft: „in den ersten zehn Minuten zweiter Hälfte gehörte Rehren.“ Danach kam Arnum besser ins Spiel und fand Lösungen gegen das Rehrener Spiel. „Und es gab das Chance auf beiden Seiten“, sagte Pagano. Arnums Trainer sah seine Mannschaft sogar näher am Sieg. „In der zweiten Halbzeit sind wir quasi drauf und dran, den Siegtreffer zu machen. Das wäre, glaube ich, auch verdient gewesen.“

Chancen gab es auf beiden Seiten. Rehren traf nach Angaben seines Trainers zweimal den Pfosten beziehungsweise wurde ein weiterer Versuch an den Pfosten abgefälscht. „Da waren zwei gute Aktionen mit dabei, da hättest du auch durchaus klingeln können“, sagte Pagano. Abels wertete die beiden Pfostentreffer ebenfalls als Argument dafür, dass das Unentschieden letztlich in Ordnung gehe. Gleichzeitig verwies er auf eigene Möglichkeiten, unter anderem durch Raúl Corona und Patrick Richter.

In der Schlussphase blieb die Begegnung offen. Rehren hatte in der 93. Minute noch einmal die Möglichkeit zum Siegtreffer, brachte den Abschluss nach einem Durchbruch über den Flügel jedoch nicht auf das Tor. „Das wäre ein schöner Höhepunkt gewesen. Lucky Punch hinten raus. Sollte nicht sein“, sagte Pagano. Sein Fazit fiel entsprechend nüchtern aus: „Fast sogar ein gerechtes Unentschieden.“

Damit stehen beide Mannschaften nach zwei Spieltagen bei einem Punkt. Rehren liegt aufgrund des Torverhältnisses auf Rang 13, Arnum ist Elfter. Für Rehren geht es bereits am Sonntag beim FC Hevesen weiter.

Abels zog trotz des verpassten Sieges ein positives Fazit: „Ansonsten ein guter Gegner.“ Die Partie dürfte damit vor allem für Arnum ein Schritt in Richtung Stabilität gewesen sein, während Rehren nach dem 0:6 zum Saisonauftakt in Bückeburg zumindest den ersten Punkt verbuchte.