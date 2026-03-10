Arnum ringt Kirchdorf in umkämpfter Partie nieder

Arnum jubelt über späten Siegtreffer – Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum hat am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim TSV Kirchdorf am Deister setzte sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels mit 3:2 (2:1) durch und behauptete damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga.

Kirchdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch eine ungewöhnliche Szene zum Ausgleich. Nach einer Ecke landete der Ball direkt im Tor der Arnumer. „Holen sie dann durch einen direkt verwandelten Eckstoß wieder zurück ins Spiel, wo unser Torwart nicht glücklich aussieht“, erklärte Abels.

Dabei begann die Partie für die Gäste nahezu perfekt. Arnum erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach wenigen Sekunden in Führung. „Wir sind brutal reingekommen. Erster Angriff – nach 15 Sekunden machen wir direkt das 1:0“, schilderte Trainer Maximilian Abels später. Patrick Richter traf früh für die Gäste.

Die Gäste fanden dennoch schnell wieder in die Partie zurück. In der 26. Minute brachte Rick-Martin Riebesam Arnum erneut in Führung. „Schöne Einzelaktion von Rick Riebesam“, lobte Abels die Szene. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen phasenweise. „Wir sind auch gut im Spiel, haben guten Ballbesitz – ohne aber jetzt komplett zu dominieren.“

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Arnum agierte etwas zurückhaltender, während Kirchdorf immer wieder versuchte, Druck aufzubauen. Lange Zeit blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste.

Zehn Minuten vor Schluss gelang dem TSV Kirchdorf dann doch noch der Ausgleich. Nach einem Distanzschuss konnte Arnuns Torhüter den Ball nur abklatschen lassen, Lennart Budde reagierte am schnellsten und traf zum 2:2. „Das ist dann der zweite Fehler von ihm“, sagte Abels, stellte aber zugleich klar, dass der Keeper später entscheidenden Anteil am Sieg hatte: „Aber ist dann die letzten zehn Minuten doch unser Matchwinner, weil er noch zwei Hundertprozentige rausfischt.“

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor dem Abpfiff. In der 88. Minute setzte sich der eingewechselte Andreas Kallinich stark durch und leitete den entscheidenden Angriff ein. „Nach der Einwechslung von Andi Kallinich, der den Ball sehr gut festmacht, antreibt und einen guten Pass spielt, trifft Patti Richter zum 3:2“, beschrieb Abels die Szene.

Richter vollendete den Angriff und sicherte seinem Team damit den späten Auswärtssieg. Für Arnum war es ein Erfolg, der zwar hart erarbeitet werden musste, am Ende aber umso wertvoller war. „Einfach wichtig, auch mal so einen Sieg mitzunehmen“, sagte Abels. „Das wird uns Auftrieb geben.“

Mit nun 34 Punkten festigt der SV Arnum Rang vier in der Tabelle und bleibt damit weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3.