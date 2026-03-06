Arnum reist mit Rückenwind nach Kirchdorf Schwere Aufgabe beim Heimstarken Aufsteiger von FD · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Arnum reist am Sonntag nach Kirchdorf – Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum steht am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am Wochenende gastiert die Mannschaft beim TSV Kirchdorf am Deister – einer Mannschaft, die insbesondere auf eigenem Platz immer wieder für Überraschungen sorgt.

Für Arnum ist es die nächste Etappe nach einem wechselhaften Start in die Rückrunde. Nach der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Pattensen gelang unter der Woche ein überzeugender 2:0-Erfolg bei Jahn Lindhorst. Trainer Maximilian Abels sah darin eine klare Reaktion seiner Mannschaft. „Das Spiel war komplett das Gegenteil zu dem Spiel am Wochenende“, erklärte er mit Blick auf den Auftritt am Dienstagabend. Vor allem die erste Halbzeit in Lindhorst stimmte den Trainer zuversichtlich. „Erste Halbzeit, überraschend sicher von uns“, sagte Abels. Seine Mannschaft habe aus den Fehlern des vorherigen Spiels gelernt: „Vielleicht brauchte es so ein bisschen das Negativbeispiel vom Wochenende, wie wir nicht Fußball spielen wollen.“

In Kirchdorf erwartet den Tabellenvierten nun jedoch eine andere Herausforderung. Die Gastgeber stehen mit 21 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, gelten aber insbesondere auf ihrem Kunstrasenplatz als unangenehmer Gegner. „Wird wieder ein ganz anderes Spiel“, prognostiziert Abels. „Wird wieder Kunstrasen, den kennen wir aus der Vorbereitung.“ Kirchdorf hat auf diesem Untergrund bereits mehrere Teams vor Probleme gestellt. „Das ist eine Mannschaft, die sehr heimstark ist und auf dem Kunstrasen schon viele geärgert hat“, sagte der Arnumer Trainer. Besonders im Angriff sieht er Qualität: „Sie verfügen vorne über eine große Qualität mit Yannick Brosien, und den gilt es im Zaum zu halten.“ Darüber hinaus habe der Gegner „noch drei, vier andere gute Spieler gerade in der Offensive“.