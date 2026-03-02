Arnum in Lindhorst am Dienstagabend gefordert Damit steht eine englische Woche an, mit nur einen Tag Pause für das Team von Trainer Maximilian Abels von FD · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Arnum ist bereits am Dienstagabend wieder gefordert – Foto: Mats Schlierf

Wenn der TuS Jahn Lindhorst am Dienstagabend (3. März, 19 Uhr) den SV Arnum empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Für Lindhorst ist es der erste Auftritt in der Rückrunde, Arnum hingegen steht nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenführer Pattensen nach nur einem Tag Pause unter Zugzwang.

Die Tabelle der Bezirksliga Hannover 3 weist Arnum mit 28 Punkten auf Rang sechs aus. Der Abstand zur Spitze ist nach dem verlorenen Spitzenspiel deutlich angewachsen. „Natürlich sehr bitter gestern mit der Niederlage gegen Pattensen“, sagte Trainer Maximilian Abels rückblickend. „Wir hatten uns natürlich mehr vorgenommen.“ Der Rückschlag wiegt schwer: „Ist ein richtiger Wirkungstreffer, weil wir jetzt oben erstmal raus sind. Elf Punkte ist dann schon ein Abstand, der eigentlich nicht mehr einzuholen ist.“ Gerade die Art und Weise missfiel dem Coach. „Es war wirklich eine spielerische Katastrophe von beiden Mannschaften“, erklärte Abels. Das Spiel habe „sehr gut gezeigt, wie die Vorbereitung lief in diesem Jahr“.

Für das Nachholspiel in Lindhorst kündigt sich nun ein anderer Charakter an. Der Druck im Aufstiegsrennen ist für Arnum spürbar gesunken. „Da bei uns jetzt, sage ich mal, der ganz große Druck jetzt erstmal weg ist, können wir befreit aufspielen“, so Abels. Man wolle „natürlich gerne wieder Fußball spielen jetzt“ – und sich nicht noch einmal auf ein reines Kampfspiel einlassen. Lindhorst steht mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld und dürfte nach der Winterpause auf einen engagierten Start setzen. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss nach oben nicht endgültig zu verlieren, aber vor allem sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Arnum wiederum will die Niederlage gegen Pattensen schnell korrigieren und den Abstand zu Rang fünf zumindest stabil halten.