Arnum feiert souveränen 2:0-Erfolg bei Jahn Lindhorst

Nach der enttäuschenden Vorstellung beim Tabellenführer wenige Tage zuvor präsentierte sich Arnum diesmal deutlich strukturierter. „Das Spiel war komplett das Gegenteil zu dem Spiel am Wochenende“, erklärte Trainer Abels nach der Partie.
Bereits in der Anfangsphase übernahmen die Gäste die Kontrolle. Lindhorst, erstmals in der Rückrunde im Einsatz und mit neuem Trainer an der Seitenlinie, versuchte unter Flutlicht engagiert zu beginnen, fand jedoch gegen die gut organisierte Defensive der Arnumer nur selten Zugriff.
Arnum nutzte seine Überlegenheit früh. In der 14. Minute brachte Joost Kiddell die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung. Auch danach blieb Arnum das aktivere Team. „Erste Halbzeit, überraschend sicher von uns“, sagte Abels und verwies auf die deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem vorherigen Spiel: „Vielleicht brauchte es so ein bisschen das Negativbeispiel vom Wochenende, wie wir nicht Fußball spielen wollen.“
Der zweite Treffer folgte in der 31. Minute, als Patrick Richter einen weiteren Angriff konsequent abschloss. Aus Sicht des Trainers hätte die Führung sogar höher ausfallen können. „Das einzige Manko, dass wir nur mit 2:0 zur Halbzeit führen. Wirklich hätten eigentlich drei oder vier sein müssen“, so Abels.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lindhorst den Druck und agierte mutiger. Die Gastgeber fanden nun häufiger den Weg in die gegnerische Hälfte, ohne jedoch zwingende Torchancen zu kreieren. Arnum kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend und verwaltete die Führung souverän. „In der zweiten Halbzeit wehren die sich mehr, da machen sie es besser“, sagte Abels, betonte aber zugleich, dass seine Mannschaft keine großen Risiken mehr eingehen musste.
Mit mehreren Wechseln brachte der Arnumer Trainer zusätzliche Frische ins Spiel. Insgesamt sechs Veränderungen gegenüber dem vorherigen Spiel nahm er vor. Dass die Mannschaft dennoch stabil auftrat, wertete Abels als positives Signal: „Wenn man dann sieht, dass es trotzdem sehr gut funktioniert – oder gerade dann sehr gut funktioniert – ist das natürlich sehr positiv.“
So blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg der Gäste. Für Arnum ist es ein wichtiger Sieg nach dem Rückschlag im Spitzenspiel. Mit nun 31 Punkten rückt das Team wieder auf Platz vier vor und bleibt damit in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3. Lindhorst hingegen verharrt mit 19 Zählern im Tabellenmittelfeld.