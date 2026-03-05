Arnum feiert souveränen 2:0-Erfolg bei Jahn Lindhorst

Nach der enttäuschenden Vorstellung beim Tabellenführer wenige Tage zuvor präsentierte sich Arnum diesmal deutlich strukturierter. „Das Spiel war komplett das Gegenteil zu dem Spiel am Wochenende“, erklärte Trainer Abels nach der Partie. Bereits in der Anfangsphase übernahmen die Gäste die Kontrolle. Lindhorst, erstmals in der Rückrunde im Einsatz und mit neuem Trainer an der Seitenlinie, versuchte unter Flutlicht engagiert zu beginnen, fand jedoch gegen die gut organisierte Defensive der Arnumer nur selten Zugriff.

Arnum nutzte seine Überlegenheit früh. In der 14. Minute brachte Joost Kiddell die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung. Auch danach blieb Arnum das aktivere Team. „Erste Halbzeit, überraschend sicher von uns“, sagte Abels und verwies auf die deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem vorherigen Spiel: „Vielleicht brauchte es so ein bisschen das Negativbeispiel vom Wochenende, wie wir nicht Fußball spielen wollen.“ Der zweite Treffer folgte in der 31. Minute, als Patrick Richter einen weiteren Angriff konsequent abschloss. Aus Sicht des Trainers hätte die Führung sogar höher ausfallen können. „Das einzige Manko, dass wir nur mit 2:0 zur Halbzeit führen. Wirklich hätten eigentlich drei oder vier sein müssen“, so Abels.