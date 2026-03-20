Arnum empfängt spielstarkes Leveste

– Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum steht am 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 vor einer richtungsweisenden Partie. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den SV Ihme-Roloven empfängt die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels nun den TV Jahn Leveste – und will eine Reaktion zeigen.

Dennoch richtet sich der Blick nach vorne. Zunächst gilt es, das Spiel aufzuarbeiten: „Wir müssen das Ding jetzt erstmal verarbeiten“, so Abels. Mit dem TV Jahn Leveste wartet dabei direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe. „Wir treffen auf den nächsten starken, spielstarken Gegner“, erklärt der Coach.

Die Niederlage unter der Woche hat Spuren hinterlassen. Trotz phasenweise guter Leistung und zahlreicher Chancen musste Arnum den entscheidenden Gegentreffer in der Schlussphase hinnehmen. Entsprechend nüchtern fällt die Einordnung von Trainer Abels aus: „Man muss realistisch sein, wahrscheinlich ist die Saison jetzt mehr oder minder für uns durch.“

Leveste hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert und zeigte zuletzt stabile Leistungen. Für Arnum wird es entscheidend sein, wieder mehr Effizienz in der Offensive zu entwickeln und gleichzeitig defensiv kompakt zu stehen.

Ein Vorteil könnte die Rückkehr auf den heimischen Rasen sein. „Wir freuen uns, wieder auf unserem A-Platz spielen zu können. Die Platzverhältnisse werden deutlich besser sein“, betont Abels. Nach schwierigen Bedingungen zuletzt hofft der Trainer auf bessere Voraussetzungen für das eigene Spiel.

Personell gibt es jedoch leichte Sorgen. „Patrick Richter ist angeschlagen, Joost Walter weiterhin auch“, berichtet Abels. Ansonsten bleibt der Kader weitgehend unverändert.

Mit 37 Punkten liegt Arnum weiterhin im oberen Tabellendrittel, hat jedoch den Anschluss an die Spitzengruppe zuletzt etwas verloren. Gegen Leveste geht es nun darum, Stabilität zurückzugewinnen und die Saison mit positiven Ergebnissen fortzusetzen.