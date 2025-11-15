Arnum empfängt formstarke Rehrener

Wenn der Tabellenvierte SV Arnum am Sonntag den MTV Rehren A/R empfängt, trifft eine der stabilsten Mannschaften der Liga auf eines der derzeit formstärksten Teams. Nur ein Punkt trennt beide Klubs – und dennoch sieht Rehrens Trainer Mike Schönherr sein Team „schon als leichten Außenseiter“. Ein Vorbericht im Stil einer überregionalen Tageszeitung.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Pattensen geht Rehren mit breiter Brust ins Verfolgerduell. Schönherr betont jedoch mehrfach, dass Arnum „nicht minder schwer“ sei als der Gegner der Vorwoche. Die Arnumer verfügten, so der Coach, über „ähnliche Anlagen, eine spielstarke Mannschaft“, die bereits in der vergangenen Saison durch eine „gute Balance zwischen Offensive und Defensive“ aufgefallen sei.

Mit Blick auf das Spitzenspiel formuliert Rehrens Trainer seine Erwartungen klar: „Das wird für uns eine echte Herausforderung. Da brauchen wir wieder einen Sahnetag, so wie letzte Woche gegen Pattensen.“ Dass seine Mannschaft diesen liefern kann, hat sie jüngst bewiesen – taktisch diszipliniert, laufstark und mit hoher Effizienz im Umschaltmoment.

Gerade diese Stabilität macht Arnum zu einem unbequem zu bespielenden Gegner. Nur 17 Gegentore in 14 Spielen – die zweitbeste Defensive der Liga – untermauern Schönherrs Einschätzung. Für Rehren bedeutet das: Wachsam bleiben, hochkonzentriert arbeiten, geduldig spielen.

Rehren dürfte auch in Arnum vor allem über Tempo und Pressing kommen. Schönherr weiß jedoch, dass absolute Top-Leistung notwendig sein wird: „Wenn wir wieder alles auf den Platz bringen, wie letzte Woche, dann sind wir nicht chancenlos.“

Während Arnum nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, zeigt sich Schönherr vorsichtig optimistisch, was die personelle Situation betrifft. Zwar fallen Mika Holz und Marc Zewe aus, doch kehren mit Schönfelder, Carstens und Bruns drei wichtige Spieler zurück:

„Der Kader ist vielleicht sogar ein bisschen besser besetzt als letzte Woche“, erklärt Schönherr – eine bemerkenswerte Aussage nach einem Sieg über den Tabellenführer.

Mit Blick auf die Platzverhältnisse zeigt sich der Coach pragmatisch: „Wir müssen mal schauen, ob das Spiel auch stattfindet.“ In Schaumburg fehle zuletzt „ziemlich viel“, wie er es formuliert – eine Anspielung auf die Witterung und die schwierigen Plätze im November.

Trotz aller Unwägbarkeiten bleibt für ihn klar, worum es am Sonntag geht: „Es ist ein Top-Spiel. Es geht darum, oben dranzubleiben.“