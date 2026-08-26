Arnum bezwingt Afferde nach starker erster Hälfte

„Wir haben uns die drei Punkte verdient aufgrund einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit, wo wir auch durchaus hätten für höher führen können“, bilanzierte Abels nach der Partie. Seine Mannschaft habe in den ersten 45 Minuten vieles von dem gezeigt, „so wie wir uns das vorstellen“. Dabei hob der Trainer insbesondere die Variabilität seines Teams hervor: „Wir waren sehr variabel, wir haben viele Chancen ausgespielt, wir haben tolle Tore geschossen, das war schon sehr, sehr gut.“

Arnum erwischte den besseren Start und belohnte sich bereits in der 11. Minute mit der Führung. Angelovski traf zum 1:0. Die Gastgeber blieben anschließend offensiv gefährlich und legten nach: Arthur erhöhte in der 27. Minute auf 2:0.

Nach der Pause änderte sich das Bild. Afferde kam besser ins Spiel und verkürzte in der 56. Minute durch Niemeyer auf 1:2. Arnum gelang es in der Folge nicht mehr, die Leistung aus dem ersten Durchgang zu bestätigen. „Konnten das leider in der zweiten Halbzeit nicht so bestätigen“, räumte Abels ein.

In der Schlussphase musste Arnum deshalb um den Erfolg bangen. Aus Sicht des Trainers hatte seine Mannschaft dabei durchaus Glück: „Wir haben am Ende sogar Glück, dass wir vielleicht den Ausgleich fangen.“ Der Ausgleich blieb jedoch aus, sodass Arnum den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Trotz der schwächeren zweiten Hälfte überwog bei Abels die Zufriedenheit. „Nichtsdestotrotz war es dann aufgrund der ersten Halbzeit dann doch verdient und ja, war ein Step gegen einen guten Gegner, wo wir darauf aufbauen können.“ Afferde, das mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen angereist war, kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Individuell hob der Arnum-Trainer Elias Langner-Cepero hervor. „Ansonsten hatten wir einen sehr, sehr guten Elias Langner-Cepero, sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Abels. Auch mit der Defensivleistung zeigte er sich zufrieden: „Hinten waren wir eigentlich auch recht sattelfest.“

Durch den zweiten Saisonsieg verbesserte sich Arnum auf sieben Punkte und belegt nun den sechsten Tabellenplatz. Afferde bleibt ebenfalls bei sieben Zählern und folgt auf Rang fünf. Für Arnum geht es am kommenden Wochenende beim TuS Jahn Lindhorst weiter. Dort soll die Leistung aus der ersten Halbzeit möglichst bestätigt werden.