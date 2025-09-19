Arnstorf und Trainer Eckmeier gehen getrennte Wege

Grund für die einvernehmliche Trennung ist die maue sportliche Zwischenbilanz. Nach acht Spieltagen steckt das Team im unteren Tabellendrittel fest und hat erst sieben Zähler auf der Habenseite. Schon in der Frühjahrsrunde der abgelaufenen Spielzeit, die der TSV-FC Arnstorf auf den achten Tabellenplatz abschloss, konnten in neun Partien lediglich acht Punkte geholt werden. "Wir haben die Negativentwicklung auch in der aktuellen Saison nicht stoppen können. Deshalb haben wir mit Gerald in einem fairen Gespräch die Situation analysiert und sind zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Das bedauern wir, aber irgendwann geht alles zu Ende. Wir hatten mit Gerald eine schöne Zeit und er wird beim TSV-FC Arnstorf immer gerne gesehen sein", betont Arnstorfs Sportvorstand Thorsten Wimmer.









Bis auf Weiteres wird Johannes Hausleitner, der Eckmeier seit Sommer 2024 als Spielercoach zur Seite stand, gemeinsam mit Torjäger Fabian Fleissig das Coaching übernehmen. Wie lange das Duo das Sagen haben wird, ist offen. "Wir hatten kein Plan B in der Schublade. Grundsätzlich möchten wir schon aber auch wieder einen Trainer an der Linie haben", informiert Wimmer, der die kurz- und mittelfristigen Ziele klar umreißt: "In der Mannschaft steckt genug Qualität, um in der Kreisklasse eine ordentliche Rolle spielen zu können. Wir dürfen die ohnehin bereits kritische Situation aber nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen jetzt alles daran setzen, uns zu stabilisieren und konstant zu punkten."