Spielbericht
Arnstädter Moral nach dreifachen Anfangsschock
Zum dritten Testspiel (5:0 gegen Walschleben / 1:0 gegen Meiningen) trat der SV 09 Arnstadt am Montagabend gegen den FC Erfurt Nord an.
Die Gäste stehen in der Landesklasse 2 auf Platz 1 und streben damit ebenfalls in Thüringens höchste Liga. Und die Mannschaft von Rico Methfessel bewies sich gleich von Beginn an als unbequemer Gegner...
Ehe man sich versah, lagen die Hausherren, die ein wenig überraschend mit Felix Mörl und Neuzugang Maksat Radzhabov starteten, früh hinten. Gut wurde nach fünf Minuten Santino Weiß gesehen, angespielt, umkurvte auch noch Arnstadts Christian Apel - viel zu einfach, da komplett ungedeckt (5.). Ähnlich ging es auch weiter, denn nach einer Ecke konnten die Gäste köpfen, nochmal abstauben und innerhalb weniger Sekunden gar auf 0:3 erhöhen - Nord-Neuzugang Vyshyvaniuk (11.) und erneut Weiß Sekunden später (12.) waren die Torschützen. Die 09'er fanden auf dem grün-weißen Platz bis dahin gar nicht statt, schnell waren die Bälle weg und defensiv stimmte wenig. Dann aber: Erster Abschluss nach 22 Minuten durch Marlon Brömel - da war mehr drin, aber der Ball ging vorbei (22.). Nun waren die Arnstädter im Spiel und wurden äußerst deutlich überlegen, mit einigen Chancen, u.a. ein Pfostentreffer von Marlon Brömel. 15 Minuten marschierte der Gast, da konnte einen Angst und Bange werden. Die folgenden 30 Minuten gingen allerdings sehr deutlich an das Hauswald-Team, so dass der Halbzeitstand mit dem Spielverlauf wenig zu tun hatte.
Sieben Wechsel bei den Nullneunern nach Wiederbeginn. Die erste Chance im zweiten Durchgang ging allerdings an die Gäste, absolute Topchance durch Maksym Vyshyvaniuk, links vorbei (49.), Ruschke dann drei Minuten später nach guten Zusammenspiel mit der Hundertprozentigen, aber zu spät, Keeper klärt. Ben-Luca Kunz mit Freistoß, fehlte nicht viel, aber eine Minute später war es endlich soweit und der Arnstädter Spielmacher verkürzte zielstrebig auf 1:3 (56.). Die 09'er arbeiteten am zweiten Treffer, das Tor aber fiel nach Foulelfer, Ben-Luca Kunz verkürzte nach Elfmeter auf 2:3 (69.). Der Ausgleich lag nun in der Luft (Meissner/Seiml) und nachdem Anton Lvov nachsetzte, traf Ben Fritz Meissner eiskalt zum 3:3 (81.). Die letzten Minuten verteidigte Nord sicher und so blieb es beim 3:3 - nach 0:3 und Startschwierigkeiten.