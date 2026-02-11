Arnstädter Moral nach dreifachen Anfangsschock

– Foto: © SV 09 Arnstadt

Ehe man sich versah, lagen die Hausherren, die ein wenig überraschend mit Felix Mörl und Neuzugang Maksat Radzhabov starteten, früh hinten. Gut wurde nach fünf Minuten Santino Weiß gesehen, angespielt, umkurvte auch noch Arnstadts Christian Apel - viel zu einfach, da komplett ungedeckt (5.). Ähnlich ging es auch weiter, denn nach einer Ecke konnten die Gäste köpfen, nochmal abstauben und innerhalb weniger Sekunden gar auf 0:3 erhöhen - Nord-Neuzugang Vyshyvaniuk (11.) und erneut Weiß Sekunden später (12.) waren die Torschützen. Die 09'er fanden auf dem grün-weißen Platz bis dahin gar nicht statt, schnell waren die Bälle weg und defensiv stimmte wenig. Dann aber: Erster Abschluss nach 22 Minuten durch Marlon Brömel - da war mehr drin, aber der Ball ging vorbei (22.). Nun waren die Arnstädter im Spiel und wurden äußerst deutlich überlegen, mit einigen Chancen, u.a. ein Pfostentreffer von Marlon Brömel. 15 Minuten marschierte der Gast, da konnte einen Angst und Bange werden. Die folgenden 30 Minuten gingen allerdings sehr deutlich an das Hauswald-Team, so dass der Halbzeitstand mit dem Spielverlauf wenig zu tun hatte.