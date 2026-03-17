Arnstadts Abwehrmauer verdirbt Preußen-Jubiläum

In der Anfangsphase passierte zunächst nichts, dann versenkte Arnstadts Grünert einen Freistoß vom Strafraumeck im Winkel und machte es damit der Elf von Thomas Wirth noch schwerer, als ohnehin schon. Nach vorn kam die heimische Offensive nicht durch. Schleip war oft auf weiter Flur und vermisste seinen Sturmpartner Weißenborn. Stattdessen kamen die Gäste zur einen oder anderen Gelegenheit. Hoffmann hätte im Strafraum nur schießen brauchen, ließ sich aber mehr oder weniger fallen, doch Schiedsrichter Bachmann fiel nicht darauf rein. Kurz vor der Pause nochmal Glück für die Preußen als Lvov nach einer schönen Flanke den Kopfball ansetzte, aber Patzer stand genau richtig und rettete mit den Beinen.

Nach der Pause zogen sich die Gäste zurück und machten keine Anstalten, auf das zweite Tor zu gehen. Natürlich lauerten sie auf Fehler der FSVP Defensive und beinahe nutzte Brömel einen solchen nach einer Stunde. Dolzer vertändelte einen eigentlich schon sicheren Ball, der Arnstädter schlenzte das Leder aus 25 Metern über Patzer, doch es touchierte nur den Außenpfosten. Die Kurstädter Mannen kamen nach wie vor nicht durch, nur einmal ging Schleip über die Grundlinie in den Strafraum, er fand in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Dann ergab sich knapp zehn Minuten vor dem Spielende eine gute Freistoßposition für die Jungs aus der Rosenstadt. Schack zirkelte die Kugel herrlich über die spärliche Mauer, doch die Gäste zogen im letzten Moment ihren längsten Mann auf die Linie zurück, der das Ding letzten Endes entschärfte. Auch Schleip und Engel hatten im Zusammenspiel nicht den richtigen Moment erwischt, um abzuschließen und so deutete nicht viel darauf hin, dass noch ein Tor für die Schwarz-Weißen fällt. Stattdessen überspielte Arnstadt die aufgerückte Abwehr der Hausherren und der Ball trudelte schon auf das leere Tor, Johannes holte ihn allerdings im letzten Moment mit der Grätsche von der Linie. Die Hoffnung blieb also am Leben beim Gastgeber, Schleip probierte es mit einem Seitfallzieher, der aber zu ungenau angesetzt war. Die Gäste spielten weiter ihren ruhigen Stiefel und warfen sich auch in den letzten Schuss von Schack. Es hat also nicht sollen sein. Trotzdem schmälerte die Niederlage bei den Preußen nicht die Stimmung auf der abendlichen Jubiläumsfeier.