Arnstadts Abwehrmauer verdirbt Preußen-Jubiläum

Die Gäste zeigten zurecht, warum sie die beste Abwehr der Liga haben. Bad Langensalzas Jungs probierten vor einer tollen Kulisse alles, doch der Ball wollte einfach nicht rein…
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Nach der Pause zogen sich die Gäste zurück und machten keine Anstalten, auf das zweite Tor zu gehen. Natürlich lauerten sie auf Fehler der FSVP Defensive und beinahe nutzte Brömel einen solchen nach einer Stunde. Dolzer vertändelte einen eigentlich schon sicheren Ball, der Arnstädter schlenzte das Leder aus 25 Metern über Patzer, doch es touchierte nur den Außenpfosten. Die Kurstädter Mannen kamen nach wie vor nicht durch, nur einmal ging Schleip über die Grundlinie in den Strafraum, er fand in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Dann ergab sich knapp zehn Minuten vor dem Spielende eine gute Freistoßposition für die Jungs aus der Rosenstadt. Schack zirkelte die Kugel herrlich über die spärliche Mauer, doch die Gäste zogen im letzten Moment ihren längsten Mann auf die Linie zurück, der das Ding letzten Endes entschärfte. Auch Schleip und Engel hatten im Zusammenspiel nicht den richtigen Moment erwischt, um abzuschließen und so deutete nicht viel darauf hin, dass noch ein Tor für die Schwarz-Weißen fällt. Stattdessen überspielte Arnstadt die aufgerückte Abwehr der Hausherren und der Ball trudelte schon auf das leere Tor, Johannes holte ihn allerdings im letzten Moment mit der Grätsche von der Linie. Die Hoffnung blieb also am Leben beim Gastgeber, Schleip probierte es mit einem Seitfallzieher, der aber zu ungenau angesetzt war. Die Gäste spielten weiter ihren ruhigen Stiefel und warfen sich auch in den letzten Schuss von Schack. Es hat also nicht sollen sein. Trotzdem schmälerte die Niederlage bei den Preußen nicht die Stimmung auf der abendlichen Jubiläumsfeier.