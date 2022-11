Arnstadt übernimmt Spitze - Preußen feiern Schützenfest Drei Heimsiege, zwei Auswärtserfolge und drei Unentschieden gab es am 14. Spieltag der Thüringenliga.

Dabei kommt Spannung in die Liga nachdem Arnstadt bei Wismut siegte. Saalfeld und Preußen Bad Langensalza bleiben mit Heimsiegen im Windschatten der Top2. Zudem gewann Struth zu Hause. Auswärts siegte Meister Weida am Geburtstag des Präsidenten in Eisenberg. Hinzu kamen gleich drei Punkteteilungen.

