Arnstadt rettet noch den Punkt

Dieses Unterfangen gelang den Nullneunern über eine Stunde gut, durch kompromissloses dagegenhalten ließen sie kaum Zwingendes zu und sahen mit einer Zwei-Tore-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch nach dem Anschlusstreffer der Heimelf ging die Ordnung bei den Gästen zunehmend verloren, während die Randerfurter plötzlich Hoffnung schöpften und den Favoriten bedrängten, der froh sein mußte nicht noch mit leeren Händen dazustehen.

In der Anfangsphase besaßen beide Teams Möglichkeiten in Front zu ziehen. Zunächst scheiterte der freistehende Marlon Brömel nach Zuspiel Johannes Ruschkes an Torwart Geißler (2.), dann traf der Ex-Arnstädter Kilian Otto aus der Distanz den Pfosten (5.). Danach verflachte die Partie, viele Ungenauigkeiten, bedingt auch durch die äußeren Verhältnisse prägten das Spiel. Nach einem unglücklichen Zusammenstoß mußte Arnstadts Anton Lvov mit einer Platzwunde das Feld verlassen (18.) und das Krankenhaus aufsuchen, gute Besserung an dieser Stelle. Die Chance zur Führung hatte erneut Marlon Brömel, der im Strafraum freistehend wieder Torwart Geißler nicht überwinden konnte (23.).