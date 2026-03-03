Arnstadt rettet noch den Punkt

Klar war, dass auf holprigem Geläuf kein fußballerischer Leckerbissen zu erwarten war. Kämpferische Tugenden, hohe Laufbereitschaft und konsequentes Zweikampfverhalten waren vonnöten, um dem alles gebenden Tabellenschlusslicht Paroli zu bieten...
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
In der Anfangsphase besaßen beide Teams Möglichkeiten in Front zu ziehen. Zunächst scheiterte der freistehende Marlon Brömel nach Zuspiel Johannes Ruschkes an Torwart Geißler (2.), dann traf der Ex-Arnstädter Kilian Otto aus der Distanz den Pfosten (5.). Danach verflachte die Partie, viele Ungenauigkeiten, bedingt auch durch die äußeren Verhältnisse prägten das Spiel. Nach einem unglücklichen Zusammenstoß mußte Arnstadts Anton Lvov mit einer Platzwunde das Feld verlassen (18.) und das Krankenhaus aufsuchen, gute Besserung an dieser Stelle. Die Chance zur Führung hatte erneut Marlon Brömel, der im Strafraum freistehend wieder Torwart Geißler nicht überwinden konnte (23.).
Im zweiten Durchgang agierten die Nullneuner zielstrebiger und gingen in Führung. Einen Freistoß aus dem Halbfeld schlug Dustin Messing in den Strafraum, dort stieg Johannes Ruschke am höchsten und köpfte ins rechte Eck (51.). Nach Traumpass Silvano Varnhagens tauchte Patrick Hädrich frei vor Keeper Geissler auf und traf mit einem platzierten Flachschuss (60.). Damit sollte die Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch weit gefehlt. Mit einem Strahl von der Strafraumgrenze hämmerte Philipp Kreische einen Freistoß direkt in den rechten Knick (66.). Fast im Gegenzug schoß Lukas Scheuring aus Nahdistanz am kurzen Ecke vorbei (69.). Der Anschlusstreffer wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren, die nun permanent den Vorwärtsgang einlegten, während die bis dahin das Spiel kontrollierenden Arnstädter nur noch reagierten, kaum noch offensiv in Erscheinung traten. Folgerichtig fiel der Ausgleich erneut durch Kreische, dessen Gewaltschuss aus 22 m, noch leicht abgefälscht im rechten Eck einschlug (81.). Nun wollten die wie entfesselt aufspielenden Büßlebener noch den Dreier und hatten tatsächlich Möglichkeiten. Erst verhinderte Julian Knoll mit einem Reflex das Gegentor nach Hebestreits Kopfball aus kurzer Entfernung, dann bereinigte er mit Janes Grünert im Verbund eine gefährliche Hereingabe Kreisches (90.).
Fazit: Alles in allem ein Unentschieden das beiden Mannschaften aber nicht wirklich weiterhilft.