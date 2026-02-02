Arnstadt marschiert zur Titelverteidigung

Mit einer makellosen Vorrunde und nur einem Gegentor im gesamten Turnierverlauf sicherte sich Arnstadt am Ende verdient den Hallenlandesmeister-Titel.
Bereits in der Gruppenphase der Finalgruppe B setzte der SV 09 ein klares Ausrufezeichen. Drei Siege aus drei Spielen und ein beeindruckendes Torverhältnis von 12:0 bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Nach einem klaren 3:0-Auftakterfolg gegen die SG Elxleben/Marlishausen ließ Arnstadt dem SV Jena-Zwätzen II beim 8:0 keine Chance. Auch im abschließenden Gruppenspiel gegen den FC 02 Barchfeld reichte ein knapper 1:0-Erfolg, um mit neun Punkten perfekt durch die Vorrunde zu gehen.
Hinter Arnstadt entwickelte sich in der Gruppe ein enger Kampf um Platz zwei, den sich der FC 02 Barchfeld gegen die SG Elxleben/Marlishausen sicherte. Der SV Jena Zwätzen II blieb ohne eigenes Tor und ohne Punktgewinn.
In der Finalgruppe A setzte sich die SG SC 1910 Vieselbach/Hochstedt durch. Mit sieben Punkten und nur einem Gegentor belegte Vieselbach Platz eins. Dahinter folgte der FSV Preußen Bad Langensalza (fünf Punkte), die ebenso ungeschlagen in der Gruppenphase blieben. Für die ambitionierten Suhler reichte es nicht für die Vorschussrunde. Das Team aus der Landesklasse blieb wie OTG Gera ohne Tor und Sieg.
In den Halbfinals bestätigten beide Gruppensieger ihre starke Form. Vieselbach/Hochstedt ließ dem FC 02 Barchfeld beim 2:0 keine Chance, während Arnstadt im zweiten Halbfinale den FSV Preußen Bad Langensalza mit 3:1 bezwang. Dabei gelang Preußens' Darius Linz mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich das einzige Gegentor für die Nullneuner. Scheuring und Hoffmann sorgten aber für den Finaleinzug
Das Spiel um Platz drei entwickelte sich zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit. Nach regulärer Spielzeit gab es keine Tore und somit keine Entscheidung, ehe sich der FSV Preußen Bad Langensalza im Neunmeterschießen mit 3:1 gegen den FC 02 Barchfeld durchsetzte und Rang drei sicherte.
Im Finale kam es schließlich zum Duell der beiden besten Teams des Turniers. Vieselbach verteidigte diszipliniert, Arnstadt blieb geduldig – bis kurz vor Schluss der entscheidende Treffer durch das fünfte Turniertor von Janes Grünert fiel. Das knappe 1:0 machte die erfolgreiche Titelverteidigung für den SV 09 perfekt.
Abschlussplatzierungen
SV 09 Arnstadt
SG SC 1910 Vieselbach/Hochstedt
FSV Preußen Bad Langensalza
FC 02 Barchfeld