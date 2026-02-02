Arnstadt marschiert zur Titelverteidigung Der SV 09 Arnstadt hat bei der Hallenlandesmeisterschaft in Apolda eindrucksvoll bewiesen, warum der Titel erneut an den Titelverteidiger ging. von André Hofmann · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Titel verteidigt: Arnstadt holt sich erneut den Landemeisterstitel in der Halle. – Foto: © TFV / F. Böhm

Mit einer makellosen Vorrunde und nur einem Gegentor im gesamten Turnierverlauf sicherte sich Arnstadt am Ende verdient den Hallenlandesmeister-Titel.

Bereits in der Gruppenphase der Finalgruppe B setzte der SV 09 ein klares Ausrufezeichen. Drei Siege aus drei Spielen und ein beeindruckendes Torverhältnis von 12:0 bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Nach einem klaren 3:0-Auftakterfolg gegen die SG Elxleben/Marlishausen ließ Arnstadt dem SV Jena-Zwätzen II beim 8:0 keine Chance. Auch im abschließenden Gruppenspiel gegen den FC 02 Barchfeld reichte ein knapper 1:0-Erfolg, um mit neun Punkten perfekt durch die Vorrunde zu gehen. Hinter Arnstadt entwickelte sich in der Gruppe ein enger Kampf um Platz zwei, den sich der FC 02 Barchfeld gegen die SG Elxleben/Marlishausen sicherte. Der SV Jena Zwätzen II blieb ohne eigenes Tor und ohne Punktgewinn.

In der Finalgruppe A setzte sich die SG SC 1910 Vieselbach/Hochstedt durch. Mit sieben Punkten und nur einem Gegentor belegte Vieselbach Platz eins. Dahinter folgte der FSV Preußen Bad Langensalza (fünf Punkte), die ebenso ungeschlagen in der Gruppenphase blieben. Für die ambitionierten Suhler reichte es nicht für die Vorschussrunde. Das Team aus der Landesklasse blieb wie OTG Gera ohne Tor und Sieg. Gruppensieger gehen ins Endspiel In den Halbfinals bestätigten beide Gruppensieger ihre starke Form. Vieselbach/Hochstedt ließ dem FC 02 Barchfeld beim 2:0 keine Chance, während Arnstadt im zweiten Halbfinale den FSV Preußen Bad Langensalza mit 3:1 bezwang. Dabei gelang Preußens' Darius Linz mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich das einzige Gegentor für die Nullneuner. Scheuring und Hoffmann sorgten aber für den Finaleinzug