Arnstadt feiert die Vizemeisterschaft

„Wir sind stolz und zufrieden und haben gegen einen Top Gegner den zweiten Platz in der Meisterschaft verteidigt, da haben wir zum Schluß noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt und uns für die schlechte Leistung in Nordhausen rehabilitiert“, so ein glücklicher 09-Trainer Martin Hauswald.

Mit dem frühesten Tor der Saison zogen die Arnstädter in Front. Niklas Hoffmanns Rechtsflanke köpfte der freistehende Patrick Hädrich ein (1.). Danach kamen die Arnstädter durch Balleroberungen immer wieder in Abschlußsituationen. Nach Pass Anton Lvovs scheiterte Dustin Messing in halblinker Position an Torwart Wistuba (7.). Mit einer Glanzparade lenkte Wistuba Hans Oeftgers Direktabnahme über die Querlatte (11.). Der Ausgleich fiel zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend, als Czosnyka eine Rechtsflanke ungehindert einköpfte (16.). Eichsfeld erzielte fast die Führung, doch nach einem weiten Einwurf, wurde Czosnykas Schuß noch geblockt (18.). Die Nullneuner fingen sich rasch und suchten weiter den Weg nach vorn. So kamen jeweils nach Kontern erst Messing, dann Ben Luca Kunz zu Möglichkeiten, die jedoch von Schlußmann Wistuba vereitelt wurden (27., 37.). Ein Handspiel Eric Stelzers im Strafraum ahndete der Unparteiische mit Strafstoß, den Zimmermann sicher verwandelte (40.). Doch Arnstadt schüttelte sich und Dustin Messing gelang mit einem verdeckten Schlenzer aus 15 m ins rechte Eck umgehend der Gleichstand (45.). Noch vor dem Pausenpfiff bewahrte Julian Knoll mit einer Parade gegen den durchgebrochenen Rippel seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand (45.).