Arnstadt feiert die Vizemeisterschaft

Beide Vertretungen schenkten sich nichts, schalteten vom Anpfiff an den Vorwärtsgang ein und spielten auf Sieg. Diese Partie zweier Top-Teams verkörperte höchstes Niveau, beinhaltete alles was ein Fußballspiel ausmacht. Hohe Intensität, rassige Zweikämpfe, Torszenen, auch spielerische Glanzpunkte fehlten nicht und eben sechs Tore.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Mit dem frühesten Tor der Saison zogen die Arnstädter in Front. Niklas Hoffmanns Rechtsflanke köpfte der freistehende Patrick Hädrich ein (1.). Danach kamen die Arnstädter durch Balleroberungen immer wieder in Abschlußsituationen. Nach Pass Anton Lvovs scheiterte Dustin Messing in halblinker Position an Torwart Wistuba (7.). Mit einer Glanzparade lenkte Wistuba Hans Oeftgers Direktabnahme über die Querlatte (11.). Der Ausgleich fiel zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend, als Czosnyka eine Rechtsflanke ungehindert einköpfte (16.). Eichsfeld erzielte fast die Führung, doch nach einem weiten Einwurf, wurde Czosnykas Schuß noch geblockt (18.). Die Nullneuner fingen sich rasch und suchten weiter den Weg nach vorn. So kamen jeweils nach Kontern erst Messing, dann Ben Luca Kunz zu Möglichkeiten, die jedoch von Schlußmann Wistuba vereitelt wurden (27., 37.). Ein Handspiel Eric Stelzers im Strafraum ahndete der Unparteiische mit Strafstoß, den Zimmermann sicher verwandelte (40.). Doch Arnstadt schüttelte sich und Dustin Messing gelang mit einem verdeckten Schlenzer aus 15 m ins rechte Eck umgehend der Gleichstand (45.). Noch vor dem Pausenpfiff bewahrte Julian Knoll mit einer Parade gegen den durchgebrochenen Rippel seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand (45.).
Hellwach kamen die Gäste aus der Halbzeitpause und hatten Pech, als Czosnyka nach Steckpass Sachs Julian Knoll umspielte aber nur den Pfosten traf (46.). Im weiteren Verlauf wogte das Geschehen hin und her, doch nun neutralisierten sich beide Teams im spannungsgeladenen Duell weitestgehend. Einen Eckball Janes Grünerts auf den langen Pfosten, köpfte der freistehende Silvano Varnhagen aus Nahdistanz in die Maschen und drehte das Spiel (59.). Für die Entscheidung sorgte dann Lukas Scheuring, der Anton Lvovs Zuspiel frei auf Wistuba zulaufend verwertete (81.). In der Schlussphase zeigte noch einmal Julian Knoll mit zwei tollem Paraden seine ganze Klasse. Damit verabschiedeten sich die Nullneuner von ihren Fans mit einem tollen Spiel und dem Vizetitel in der Meisterschaft.
Vor dem Spiel wurden Ben Fritz Meissner (19) und Maksat Radzhabov (20) gebührend aus der Arnstädter Mannschaft verabschiedet.