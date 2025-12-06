Arnschwang-Neuzugang Samuel Burgfeld (am Ball) bestritt 84 Landesligaspiele für die SpVgg Lam. – Foto: Stefan Ritzinger

Arnschwanger Transfer-Coup: Samuel Burgfeld kommt Der Landesliga-erfahrene Stürmer kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein zurück

Die DJK Arnschwang kann kurz vor Weihnachten mit einem Top-Transfer aufwarten: Der aktuelle Tabellen-Dreizehnte der Bezirksliga Nord holt Samuel Burgfeld zurück. Der 30-Jährige Grasfilzinger verstärkt ab Sommer, also zur neuen Saison, seinen Heimatverein.

Die Verantwortlichen DJK-Fußballabteilungsleiter Lukas Riedl, Andreas Sturm und Martin Baumann freuen sich über die Rückkehr des torgefährlichen Offensivspielers, der seit der Saison 2023/24 beim Ost-Kreisligisten SG Schloßberg spielt. Auch wenn er im Seniorenbereich noch nicht für die DJK aufgelaufen ist, kehrt Burgfeld damit als nun erfahrener Angreifer zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück.



Burgfelds Statistik spricht für sich: Sowohl in der Kreis- und Bezirksliga als auch in der Landesliga hat er viele Tore erzielt. Er überzeugt mit Schnelligkeit, guter Abschlussqualität und Dynamik – trotz seiner Größe. Der Stürmer ist mehrere Jahre für die SpVgg Lam aktiv gewesen und hat in der Jugend BOL in Cham gespielt. Immerhin 84 Landesliga-Einsätze im Trikot der „Osserbuam“ stehen in seiner Vita.



Der 30-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt mit Firma und Wohnort wieder in die Gemeinde verlegt. Samuel Burgfeld, der als ehrgeiziger und auch „positiv verrückter“ Typ bekannt ist, habe drei schöne Jahre bei der SG gehabt, sich nun aber der DJK aus mehreren Gründen angeschlossen: „Arnschwang ist ein ambitionierter Bezirksligist, auf den ich mich sehr freue. Bei der DJK hat sich das Umfeld gut entwickelt, die Mannschaft ist top, das hat mich überzeugt“, so Burgfeld. Er wolle nochmal höherklassig angreifen – die DJK bringe dafür alle Voraussetzungen „auf dem Platz und Drumherum“ mit.







Die DJK-Verantwortlichen um Vize-Abteilungsleiter Andreas Sturm (rechts) freuen sich ungemein über Burgfelds Zusage. – Foto: Baumann





Die Verantwortlichen der DJK sind froh, dass sich mit dem 30-Jährigen einer der torgefährlichsten Stürmer des Landkreises den Arnschwangern angeschlossen hat und damit zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Er sei bei all seinen bisherigen Stationen ein wichtiger Unterschiedsspieler gewesen und habe für viele Treffer gesorgt, so Sturm und Riedl aus der Abteilungsführung. Sie erhoffen sich, dass der Neuzugang durch seine gesammelte Erfahrung als Führungspersönlichkeit vorangeht und ein Vorbild für die jungen Spieler ist. In der Restrunde der laufenden Saison gilt es zunächst einmal, den Bezirksliga-Erhalt zu fixieren.