Neuzugang Samuel Burgfeld und Vize-Abteilungsleiter Andreas Sturm. – Foto: Baumann

Arnschwanger Transfer-Coup: Burgfeld kommt

Die DJK Arnschwang kann kurz vor Weihnachten mit einem Top-Transfer aufwarten: Der Bezirksligist holt Samuel Burgfeld zurück. Der 30-Jährige Grasfilzinger verstärkt damit ab Sommer, also zur neuen Saison, seinen Heimatverein. Die Verantwortlichen DJK-Fußballabteilungsleiter Lukas Riedl, Andreas Sturm und Martin Baumann freuen sich über die Rückkehr des torgefährlichen Spielers, der zuletzt seit 2023/24 bei der SG Schloßberg gespielt hat. Auch wenn er im Seniorenbereich noch nicht für die DJK aufgelaufen ist, kehrt er damit als nun erfahrener Angreifer zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück.

Burgfelds Statistik spricht für sich: sowohl in der Kreis- und Bezirksliga als auch in der Landesliga hat er viele Tore erzielt. Er überzeugt mit Schnelligkeit, guter Abschlussqualität und Dynamik – trotz seiner Größe. Der Stürmer ist mehrere Jahre für die SpVgg Lam aktiv gewesen und hat in der Jugend BOL in Cham gespielt. Der 30-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt mit Firma und Wohnort wieder in die Gemeinde verlegt. Burgfeld, der als ehrgeiziger und auch positiv „verrückter“ Typ bekannt ist, habe drei schöne Jahre bei der SG gehabt, sich nun aber der DJK aus mehreren Gründen angeschlossen. „Arnschwang ist ein ambitionierter Bezirksligist, auf den ich mich sehr freue. Bei der DJK hat sich das Umfeld gut entwickelt, die Mannschaft ist top, das hat mich überzeugt“, so Burgfeld. Er wolle nochmal höherklassig angreifen – die DJK bringe dafür alle Voraussetzungen „auf dem Platz und Drumherum“ mit.