Arnschwanger Remis reicht nicht

DJK-Torjäger Lukas Riedl (rechts) sicherte mit seinem Doppelpack den Punktgewinn für seine Mannschaft – Foto: Julia Baumann

Im letzten Heimspiel der Saison zeigte die DJK Arnschwang gegen den FC Schlicht über weite Strecken keine gute Leistung. Nach schwachen 70 Minuten und einem 0:2-Rückstand aber drehte die Ranzinger-Elf die Partie und konnte am Ende noch ein Remis holen. Die DJK erkämpfte sich damit einen Punkt, der aber am Ende zu wenig war, um den direkten Klassenerhalt fix zu machen. Damit muss man im Arnschwanger Lager bis zum letzten Spieltag zittern, an dem es zum Derby zur Wi-Wa geht.

An die zuletzt positiven Ergebnisse und sehr guten Leistungen konnte die Heimelf am Samstag nicht anknüpfen. Die DJK geriet gegen den FC Schlicht schon sehr früh in Rückstand, als Damion Perrin nach einer Ecke traf (6. Minute). Arnschwangs Kapitän Andreas Sturm versuchte es dann direkt mit einem Freistoß, scheiterte aber knapp (12.). Wiederum einen Freistoß von Lukas Sebralla faustete dafür DJK-Keeper Tobias Auer weg (20.). Mit dem ersten schönen Spielzug erarbeitete sich die DJK eine gute Möglichkeit, als sich Florian Kolbeck über links durchgesetzt hatte, den Ball zu Yannick Attenberger auf der anderen Seite brachte und dieser die Kugel zentral vors Tor köpfte, wo unter anderem Lukas Riedl lauerten. Doch das Schiri-Gespann entschied auf abseits (22).

Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich die DJK Arnschwang (in Rot, am Ball Florian Kolbeck) noch zurück. – Foto: Julia Baumann

Als Lukas Riedl von Johannes Op de Laak vorm Ausführen einer Arnschwanger Ecke geschubst wurde, stellte ihn Schiri Christian Hirsch mit einer zehnminütigen Zeitstrafe vom Feld. Diese kurzzeitige Überzahl konnte die Heimelf aber nicht nutzen. Namir Tahiru versuchte es mit einem Steckpass auf den enteilten Salah Al Saleem, doch der Ball ging etwas zu weit und der Schlichter Torwart war schneller (31.). Wieder gut herausgespielt war die nächste Arnschwanger Chance, die aber Lukas Riedl aussichtsreich knapp vergab (39.). Ähnlich wie fünf Minuten später, als sich Florian Kolbeck über die rechte Seite durchgespielt hatte und dann auf den Stürmer abgab (45.). Die zweite Hälfte war nach der Pause noch nicht lange gespielt, da fiel erneut früh ein Tor für die Schlichter: Die DJK konnte nicht entscheidend klären und Damion Perrin nutzte das zum 0:2 (49.). Da schien die Partie eigentlich schon entschieden. Arnschwang tat sich weiterhin schwer, ins Spiel zu kommen. Chancen waren vor allem in der zweiten Hälfte eher Mangelware. Doch die DJK gab sich nicht auf und konnte das Spiel langsam drehen.

Das Remis von Philipp Berzl und Co. (in Rot) gegen den FC Schlicht reichte am Ende aber nicht zum vorzeitigen Klassenerhalt. – Foto: Julia Baumann

Lukas Miethaner scheiterte nach einer Ecke von Florian Kolbeck per Kopf nur knapp drüber (62.). Trainer Ranzinger brachte mit Philipp Berzl und Tim Träger (für Andreas Kussinger und Yannick Attenberger) zwei frische Kräfte. Nach einem Foul an Andreas Sturm, der nur kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, musste Johannes Op de Laak dann mit Gelb-Rot den Platz endgültig verlassen (68.). Die DJK war sichtlich bemüht, kam aber nicht richtig zu guten Möglichkeiten. Ein Standard war es dann, der für den Anschlusstreffer sorgte: Nach einer Ecke von Florian Kolbeck köpfte Lukas Riedl beim zweiten Pfosten zum 1:2 ein (78.). Drei Ecken hintereinander kurz vor Schluss brachten – bis auf einen ganz knappen Kopfball-Abschluss von Namir Tahiru – (noch) nichts ein. Als dann Schiri Hirsch ein Handspiel im Strafraum mit einem Elfmeter ahndete, war es der nächste Standard, mit dem Torjäger Lukas Riedl spät für das Unentschieden sorgte. Souverän traf er zum 2:2-Ausgleich in der 94. Minute.

Die DJK Arnschwang (Simon Schönberger) und der FC Schlicht trennten sich 2:2-Unentschieden. – Foto: Julia Baumann