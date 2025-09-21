Spielercoach Helmut Jurek (rechts) und der SV Inter Bergsteig Amberg erarbeiteten sich bei Schlusslicht Schirmitz wichtige Punkte. – Foto: Dagmar Nachtigall

Arnschwanger Mega-Coup – FC Amberg gewinnt Topspiel Bezirksliga Nord, der Sonntag: Raindorf und Vohenstrauß mit einem halben Dutzend Toren +++ Schirmitz verliert auch gegen Inter Amberg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SG Chambtal Schirmitz Arnschwang Weiden-Ost + 8 weitere

In der Bezirksliga Nord zeichnete die DJK Arnschang für „die“ Überraschung des Wochenendes verantwortlich. Völlig unerwartet behauptete sich der bisherige Tabellenvorletzte im Heimspiel gegen das Top-Team SpVgg SV Weiden II mit 2:1. Der erste Sieg unter Neutrainer Erich Hartl! Neuer Zweiter ist der FC Amberg. Den Vilstal-Städtern reichte ein Blitztor von Nachwuchsmann Jamario Carswell zum Sieg beim Top-Spiel in Hahnbach. Jeweils ein halbes Dutzend Mal trafen die SpVgg Vohenstrauß (6:1 gegen Chambtal) und Spitzenreiter FC Raindorf (6:2 in Tännesberg). Enttäuschend lief der Sonntagnachmittag hingegen für die Teams aus Schlicht und Schirmitz…



Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Ein Sieg für Weiden-Ost, der aus unserer Sicht nicht hätte sein müssen. Wir schaffen es aktuell nicht, die entscheiden Situationen für uns zu nutzen. Vorne machen wir in den entscheiden Situationen die Tore nicht und hinten können wir äquivalent dazu die Angriffe nicht in letzter Konsequenz wegverteidigen. Ich erwarte da deutlich mehr von meiner Mannschaft. Der Sieg geht aufgrund der Zielstrebigkeit und des Willens von Weiden-Ost – vor allem in der zweiten Halbzeit – dann irgendwo in Ordnung.“









Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Die erste Halbzeit bis zum verschossenen Elfmeter war ein top Spiel meiner Mannschaft. Dann haben wir zu schlampig gespielt und haben gesehen, dass es mit zehn Prozent weniger nicht geht. Trotzdem: Der Sieg war insgesamt auch in der Höhe verdient.“









Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Der Spiel ging für uns denkbar ungünstig los. Durch einen individuellen Fehler gerieten wir in Rückstand und bekamen recht früh die Rote Karte. Dass es dann gegen eine spielerisch gute Mannschaft schwer wird, war klar. Dennoch haben wir es über 60, 70 Minuten geschafft, bis auf eine Chance kurz nach dem Platzverweis keine einzige Torchance zuzulassen. Wir haben alles wegverteidigt und hatten immer wieder unsere Momente nach vorne. Mit etwas Glück schießen wir den Ausgleich. Gemischte Gefühlte: Stolz auf die Truppe auf der einen Seite, Frust auf der anderen.“









Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg für uns. Nach einem guten Start ins Spiel haben wir immer wieder tiefe Bälle auf Josef Rodler zugelassen, der uns zwei, drei Mal richtig in Bedrängnis gebracht hat in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte mussten wir uns einzig vorwerfen, dass wie zu viele klare Chancen liegen gelassen haben. Somit hielten wir das Spiel für den Gegner offen. Für uns ist das natürlich Balsam für die Seele.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ein verdienter Sieg – auch in der Höhe. Neben den Toren haben wir uns noch die ein oder andere weitere Chance erarbeitet. Die Mannschaft hat gut gearbeitet und die Vorgaben versucht umzusetzen. Für uns war der Sieg sehr wichtig in der aktuellen Situation mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Und der Sieg kam zu einem guten Zeitpunkt, da wir schwere Spiele vor der Brust haben.“





