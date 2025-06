Arnschwang verpflichtet Talent für die Außenbahn

Die DJK Arnschwang kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen: Mit Pascal Plura wechselt ein junges Talent an die Chamer Straße und will sich in der Bezirksliga beweisen. Er kickte zuletzt für die SG Michelsdorf/Cham II.

Plura ist 19 Jahre alt und hat seine Jugend-Ausbildung unter anderem beim ASV Cham absolviert (U19-Landesliga). Für die SG lief er dann in der Kreisliga Ost auf. Er ist Außenbahnspieler und sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar. Und genau in diesem Bereich hatte die DJK Arnschwang noch Bedarf.

Die Verantwortlichen der Fußballabteilung Lukas Riedl, Andreas Sturm und Martin Baumann würden sich immer nach jungen Talenten mit guter Ausbildung umsehen. „Wir haben ihn in Michelsdorf gesehen und waren überzeugt, dass er uns verstärken kann“, so Riedl. Ähnlich sieht es auch Andreas Sturm: „Pascal ist ein junges und vielversprechendes Talent, das eine sehr gute Jugendausbildung genossen hat und bereits Erfahrung im Herrenbereich sammeln konnte.“ Er habe sich in den Gesprächen hochmotiviert für die neue Aufgabe gezeigt und sei bereit, den Konkurrenzkampf anzunehmen. „Wenn er diese Tugenden auf den Platz bringt, werden wir viel Freude an ihm haben“, sind sich Sturm und seine Kollegen einig.