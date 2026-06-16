Arnschwang startet mit acht Neuen in die Vorbereitung von Julia Baumann · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Co-Trainer Alexander Gabriel, Trainer Erich Hartl, Torwarttrainer Martin Bösl, Moritz Ammon, Samuel Burgfeld, Tobias Koller, DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm und Vize Martin Baumann (stehend, von links), Tobias Pongratz, Jonas Augustin, Maximilian Herzig, Dominik Pongratz und Yannick Attenberger (sitzend, von links). – Foto: Julia Baumann

Die DJK Arnschwang ist in die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison gestartet. Die ersten Einheiten am vergangenen Wochenende bestritten auch die acht Neuzugänge. Nach dem Bezirksliga-Abstieg nach der verlorenen Relegation hat es innerhalb der Mannschaft einen Umbruch gegeben. Neu zur DJK gestoßen sind Samuel Burgfeld (von Schloßberg), Dominik Pongratz (SpVgg Lam), Yannick Attenberger (TB Roding), Maximilian Herzig (SpVgg Lam), Tobias Koller (SpVgg Lam), Jonas Augustin (FC Ottenzell), Moritz Ammon (SG Lohberg/Lam II) und Tobias Pongratz (SG Lohberg/Lam II). Abgänge: Tobias Auer (Michelsneukirchen), Lukas Riedl (Konzell) und Salah Al Saleem (FC Raindorf).

Bis zum Start der neuen Kreisliga-Ost-Saison Mitte Juli stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten fünf Testspiele auf dem Programm. Los geht es bereits am Donnerstag. Um 19 Uhr spielt die DJK beim Nachbarn FC Ränkam. Am Samstag, 20. Juni, 17 Uhr wird bei der SpVgg Lam gespielt. Weitere Tests sind am Sonntag, 28. Juni, bei der DJK Vilzing II, am Sonntag, 5. Juli, um 18 Uhr gegen SG Schloßberg in Windischbergerdorf sowie am Samstag, 11. Juli, gegen die SG Schönthal/Premeischl in Arnschwang (im Rahmen des Gartenfestes). Für Trainer Erich Hartl, der auch diese Saison an der Seitenlinie steht, und sein Team mit Co-Trainer Alexander Gabriel sowie dem neuen Torwarttrainer Martin Bösl, war es ein vielversprechender Trainingsauftakt – auch aufgrund der Neuen. „Wir hatten schon gute Einheiten. Man hat gemerkt, dass allen bewusst ist, was letzte Saison passiert ist und sie Wiedergutmachung leisten wollen“, meint der Coach. Zwar seien einige Spieler noch müde nach der langen Relegation, aber dennoch seien sie mit vollem Elan dabei. Die Neuzugänge hätten laut Hartl alle das Potenzial, die Mannschaft nach vorne zu bringen. „Es macht richtig Spaß, weil die Intensität im Training wirklich hoch ist. Hoffentlich bleibt das so, denn nur so kann man sich steigern“, erklärt er.