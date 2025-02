Arnschwang: Ranzinger verlängert – Neuzugang von Vilzings U19

„Wir sind mit der sportlichen Entwicklung und Christians Arbeit sehr zufrieden“, betont Abteilungsleiter Martin Baumann in der Mitteilung des Vereins. Ranzinger engagiere sich zudem außerhalb des Platzes sehr und sei „ein Gewinn für den gesamten Verein“. Mit der Zusage des langjährigen Landes- und Bayernligaspielers (Bad Kötzting und ASV Cham), der in der laufenden Saison in bisher 14 Spielen selbst auf dem Feld stand, konnten frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt werden. Überdies hat der Großteil des bestehenden Kaders bereits für eine weitere Saison zugesagt.



„Mich freut es, dass fast die komplette Mannschaft ihre Zusage gegeben hat und ich ein weiteres Jahr Teil von ihnen sein kann“, sagt der angehende C-Lizenz-Inhaber Ranzinger. Im Team stecke viel Potenzial, betont er. Das konnte die DJK Arnschwang allerdings in der laufenden Saison noch nicht so oft zeigen, wenn es auch in einigen Spielen durchkam. „Das möchte ich noch mehr herauskitzeln“, erklärt Ranzinger. In den vergangenen zweieinhalb Jahre sei man weit gekommen. Der 40-Jährige glaubt aber auch, dass noch einiges möglich ist. Deshalb freue er sich, diesen Weg noch ein weiteres Jahr zu begleiten.



Zudem können die DJK-Abteilungsleiter Martin Baumann und Lukas Riedl den ersten Neuzugang vermelden: Offiziell schon spielberechtigt seit Winter, aber beruflich bedingt erst zur neuen Saison voll zur Verfügung stehen wird Etrit Bislimi. Der junge Offensivspieler kickte zuletzt für die U19 der DJK Vilzing in der BOL und zuvor beim ASV Cham.



Der Arnschwanger Trainer freut sich über den Neuzugang, der schon einige Male mittrainiert hat. Er stehe erst neuen Saison vollumfänglich zur Verfügung, da er als Zollbeamter aktuell nicht vor Ort ist und deshalb anfangs nur sporadisch dabei sein kann. Laut Ranzinger sei Bislimi ein junger Stürmer, der offensiv auf mehreren Positionen einsetzbar ist. „Er ist sehr willig und bringt alle Voraussetzungen mit, damit er es schaffen kann, sich durchzusetzen“, fasst der DJK-Trainer zusammen. Wenn der junge Kicker etwas Geduld mitbringe, könne er eine Verstärkung sein, davon ist Ranzinger überzeugt.



Auch mit Blick aufs Lazarett gibt es eine erfreuliche Nachricht. Wirbelwind Andreas Kussinger, der in bislang acht Einsätzen zehn Scorer-Punkte verbuchte, ist nach langer Leidenszeit wieder zurück auf dem Platz. Dafür musste sich Goalgetter Lukas Riedl am Freitag einer Knie-Arthoskopie unterziehen. „Lukas wird uns somit einige Wochen ausfallen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch bis zum Saisonstart nicht fit werden“, seufzt Ranzinger, dessen Mannschaft im ersten Vorbereitungsspiel eine 0:2-Niederlage gegen Landesligist SpVgg Lam bezog.