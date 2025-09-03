Erich Hartl (links) ist der neue Coach bei der DJK Arnschwang; rechts Vize-Abteilungsleiter Andreas Sturm. – Foto: DJK Arnschwang

Arnschwang präsentiert Trainerlösung: Erich Hartl macht's Der Ex-Coach des 1. FC Bad Kötzting tritt nach sehr kurzer Bedenkzeit die Nachfolge von Christian Ranzinger an

Das ging flott: Bereits kurze Zeit nach der einvernehmlichen Trennung zwischen der DJK Arnschwang und Trainer Christian Ranzinger gibt es einen Nachfolger: Erich Hartl übernimmt den Nord-Bezirksligisten ab sofort. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Der 50-Jährige ist im Landkreis Cham und darüber hinaus gut bekannt.

Der Bundespolizist aus Willmering stand zuletzt von 2021 bis 2024 beim 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga an der Seitenlinie und hat dort erfolgreiche Arbeit geleistet. In der Saison 2022/23 ist er mit der Mannschaft aus der Pfingstrittstadt sogar knapp am Aufstieg in die Bayernliga (Rang drei) gescheitert. Weitere Trainerstationen waren in Willering, Pösing und Geigant. Eine wichtige Rolle spielt bei Hartl die Jugend. So ist er seit März 2025 am Stützpunkt in Cham aktiv für das Talentförderprogramm. Außerdem hat er die U15 des ASV Cham in der Bayernliga betreut – und mit ihnen den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert.

Nach der Trennung von Coach Christian Ranzinger hat sich unter den DJK-Verantwortlichen Lukas Riedl, Andreas Sturm und Martin Baumann schnell der Name Erich Hartl herauskristallisiert. „Wir haben am gleichen Tag noch Gespräche geführt und schon am übernächsten Tag seine Zusage bekommen“, berichtet Baumann. Die Zusammenarbeit zwischen Hartl und der DJK Arnschwang wurde zunächst bis zur Winterpause vereinbart. Wenn diese für beide Seiten positiv verläuft, soll darüber hinaus verlängert werden. Baumann und Co. seien sehr zufrieden mit dieser Nachfolge-Lösung. Der Mannschaft wurde der neuen Coach ebenso bereits vorgestellt, auch hat er schon das erste Training der Woche geleitet. Die DJK-Verantwortlichen hoffen nun natürlich, dass die Veränderung beim Team etwas bewirkt und es nach dem schlechten Start in der Bezirksliga in eine andere Richtung geht. Ziel ist natürlich, so viele Punkte wie möglich zu holen.