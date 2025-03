Arnschwang misslingt der Start

So., 16.03.2025, 15:15 Uhr

Keinen guten Start nach der Winterpause erwischte die DJK Arnschwang. Die Jungs um Trainer Christian Ranzinger mussten am Sonntagnachmittag mit einer Niederlage die Heimreise antreten: Beim FC Wernberg verloren die erneut vom Verletzungspech geplagten Gäste mit 3:2.

Arnschwang geriet bereits früh in der Partie in Rückstand: Nach einer umstrittenen Gelb-Entscheidung von Schiri Thomas Ehrnsperger für Raphael Kreipl war die DJK noch nicht wach genug und Andreas Lorenz traf für den FC zum 1:0 (4. Minute). Die Gäste brauchten lange, um auf dem unebenen Spieluntergrund ins Match zu finden und kamen nicht richtig in die Zweikämpfe. Weil auch das Niveau von Wernberg überschaubar war, gab es für die etwa 150 Zuschauer kaum richtige Torchancen zu sehen.