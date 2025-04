Arnschwang knöpft Spitzenreiter Punkt ab

Dank einer kämpferischen Leistung bis zur letzten Minute – im wahrsten Wortsinn – hat sich die DJK Arnschwang im Heimspiel am Samstag gegen den SV Etzenricht einen Punkt verdient. Die Mannschaft um Coach Christian Ranzinger rang beim 1:1-Unentschieden dem Spitzenreiter der Liga ein Remis ab. Das Tor des Tages für die Heimelf machte Philipp Berzl in der allerletzten Spielminute.

Die im engen Abstiegskampf steckende DJK ging als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Tabellenführer. Arnschwang aber zeigte eine deutlich verbesserte Leistung als noch bei der deutlichen 4:0-Niederlage in der Vorwoche beim SV Hahnbach. Außerdem gelang es den Jungs mit Kapitän Andreas Sturm, die Partie ausgeglichen zu gestalten – ähnlich wie schon im Hinspiel in Etzenricht, wo die DJK knapp mit 1:0 verlor. Die Gäste auf der anderen Seite traten keineswegs so dominant und spielerisch überlegen auf wie vielleicht erwartet. So kam Arnschwang immer wieder zu guten und meistens schön herausgespielten Chancen und hat sich somit das Unentschieden wirklich verdient. Insgesamt war es – bis auf die sehr spannende Schlussphase – aber ein Bezirksliga-Spiel mit wenigen Höhepunkten.