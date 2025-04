Arnschwang holt Kreisklassen-Goalgetter

Mit Hutter standen die Verantwortlichen der Arnschwanger Fußballabteilung schon seit längerer Zeit in Kontakt. Der Fußballer, der auch auf der Außenbahn oder im Zentrum einsetzbar ist, habe in Aktion überzeugt – vor allem mit seinem Tempo und seinen Standards. Dass er torgefährlich ist, hat er in den vergangenen Jahren in der Kreisklasse Ost beim SC Arrach-Haibühl und zuvor in der Jugend der JFG Osser Hohenbogen in der BOL gezeigt. In der laufenden Spielzeit steht er bei 14 Toren in 14 Spielen und ist auch Teamkapitän. Nun will sich der 25-Jährige höherklassig beweisen und bei der DJK Arnschwang, die aktuell um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord kämpft, für Tore sorgen.



„Mit Dominik haben wir einen absoluten Wunschkandidaten verpflichten können. Wir hatten bereits vor einem Jahr sehr gute Gespräche, da hat es aus verschiedenen Gründen leider noch nicht geklappt. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf ihn“, sagt Lukas Riedl aus der Abteilungsleitung der DJK. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik werde er die Arnschwanger Offensive definitiv weiter beleben. „Außerdem ist er menschlich eine absolute Rakete und wird auch die Kabine bereichern.“



Ähnlich sieht es Trainer Christian Ranzinger. Mit dem Neuzugang wechsle ein williger Offensivspieler, der alle Voraussetzungen mitbringt, um höherklassig Fußball zu spielen, zur DJK. „Ich denke, wir werden viel Freude mit ihm haben!“



Bei der DJK Arnschwang, aktuell Tabellenelfter der Bezirksliga Nord, besteht unter anderem aufgrund der kurzfristigen und ungeplanten Abgänge von Andreas Kussinger (zum 1. FC Bad Kötzting) und Yannick Attenberger (zum TB 03 Roding) Bedarf im Offensivbereich. Unter anderem mit der Verpflichtung von Dominik Hutter sollen die entstehenden Lücken gestopft werden.