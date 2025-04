Arnschwang gewinnt das Derby

Die etwa 250 Zuschauer sahen einen Beginn mit gleich mehreren Chancen auf beiden Seiten, bevor die Partie nach etwa einer viertel Stunde etwas abflachte. Nachdem Namir Tahiru beim Klärungsversuch der Ball wieder wegsprang, bliebt DJK-Keeper Tobias Auer Sieger gegenüber Luca Politanow (2.) Sieger. Auf der anderen Seite brachte Andreas Kussinger nach einem Ballgewinn das Spielgerät zu Tim Träger im Zentrum, dessen Abschluss aber war noch zu schwach (3.). Gleich darauf rettete Salah Al Saleem gerade noch rechtzeitig (4.). Dann die erste richtig gute Möglichkeit für die Hausherren, um in Führung zu gehen: DJK-Kapitän Andreas Sturm probierte es mit einem Freistoß direkt (13.), den Raindorfs Torwart Vaclav Bouzek zur Ecke abwehrte. Bei dieser scheiterte erneut Sturm ganz knapp mit seinem Kopfball.

Die DJK Arnschwang hat das Derby am Samstag gegen den favorisierten FC Raindorf gewonnen. Zwar knapp mit 1:0, doch verdient behielten die Jungs um Trainer Christian Ranzinger die drei Punkte daheim. Für die DJK sind das wichtige Zähler im engen Abstiegskampf der Bezirksliga Nord.

Danach nahm die Intensität im Spiel etwas ab, Arnschwang war aber die bestimmende Mannschaft. Raindorf agierte die komplette Partie über hauptsächlich mit langen Bällen, die die DJK meistens konsequent verteidigen konnte. Die Führung für die Heimelf fiel dann nach einem Standard: Die Ecke von Andreas Sturm verlängerte Namir Tahiru und Lukas Miethaner konnte per Kopf zum 1:0 einnetzen (25.). Vor der Halbzeit versuchte es Andreas Kussinger noch mit einem Abschluss aus zweiter Reihe (38.).

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Arnschwang versuchte sich spielerisch die Chancen zu erarbeiten, wobei der Gegner sein Glück mit weiten Bällen probierte. So kam auch hauptsächlich die DJK zu guten Möglichkeiten. Nach Vorarbeit von Andreas Kussinger ging der Abschluss von Lukas Rädlinger knapp daneben (58.) und Florian Kolbeck versuchte es mit einer Ecke direkt (60.). Ein langer Ball der Raindorfer fand Josef Naus, der aber am herausgeeilten Tobias Auer vorbei nur das Außennetz traf (63.). Den anschließenden Konter über Philipp Berzl, der in der 50. Minute aufgrund einer muskulären Verletzung von Johannes Conrady eingewechselt wurde, spielte Florian Kolbeck zu überhastet zu Ende (64.). Ein erneuter Freistoß von Florian Kolbeck ging daneben (65.) und der Abschluss von Andreas Kussinger war für Raindorfs Keeper kein Problem (88.).