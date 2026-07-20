Arnschwang erfolgreich – Aufsteiger Stamsried landet Coup

Liganeuling FC Stamsried konnte gleich mal ein kleines Ausrufezeichen setzen. – Foto: Heiko Gietlhuber/Archiv

Die Kreisliga Ost ist aus der Sommerpause erwacht! Die erwarteten Favoritensiege landeten Bezirksliga-Absteiger DJK Arnschwang (4:1 in Michelsdorf) und der letztjährige Aufstiegs-Relegant SpVgg Mitterdorf (5:1 in Untertraubenbach). Beide Teams ließen nichts anbrennen. Dagegen ging Arnschwangs Mitabsteiger SG Chambtal zum Start leer aus. Das Heimspiel gegen die SG Waldmünchen/Geigant ging für die SG mit 1:2 verloren. Für einen Auswärtscoup zeichnete der FC Stamsried verantwortlich. Der Aufsteiger schoss die SG Schloßberg mit 5:1 ab und setzte damit gleich mal ein Ausrufezeichen. Torjäger Luis Schönberger macht da weiter, wo er in der Aufstiegssaison aufgehört hat: mit Toren. Zum Sieg in Windischbergerdorf steuerte er einen Dreierpack bei.



Die SpVgg Mitterdorf setzte sich am ersten Spieltag vor 350 Zuschauern beim FC Untertraubenbach klar durch. Bereits in der zehnten Minute netzte Michael Stubenrauch für den FC ein, Tobias Bräu erzielte zwei Treffer in Folge (34., 53.) und Tobias Lorenz legte in der 57. Minute noch eine Bude drauf. Michael Stubenrauch erzielte in der 73. Minute das fünfte Tor für die Gäste, kurz vor Schluss kamen auch die Hausherren durch Fabian Raith (87.) zu einem Abschluss. Schiedsrichter: Markus Haase, Christian Brand, Franziska Völkl







Die DJK Vilzing II und die SG Chamerau/Chammünster lieferten den 130 Schaulustigen eine Partie auf Augenhöhe im Auftaktspiel. In Front gingen die Gäste der Partie durch Christoph Adam (21.), doch Jonas Berzl sorgte für Ausgleich (30.). Andreas Maurer brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung, dann netzte Benedikt Laumer zum 2:2 (43.) Halbzeitstand ein. Einen weiteren Treffer landete Maximilian Laumer in der 63. Minute für die DJK, zum 3:3 Remis netzte Guiseppe Papaccino in der 75. Minute in. Schiedsrichter: Max Piendl, Chaitanya Joshi, Bernhard Fellner







Den Dreier vor 120 Fans holte sich die SG Waldmünchen/Geigant im Saisonauftakt zu Gast bei der SG Chambtal. Bereits in der fünften Minute erzielte Josef Laubmeier den Führungstreffer und Elias Wolf erhöhte in der 72. Minute zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit landete Daniel Schinabeck einen Anschlusstreffer (90.+2), doch für mehr reichte es am ersten Spieltag nicht. Schiedsrichter: Werner Gabler, Robert Frank, Mario Pottgießer







Die Maximalausbeute sicherte sich auch Liganeuling FC Stamsried auswärts vor 207 Zuschauern. Zum Auftaktspiel der Saison war der FC zu Gast bei der SG Schloßberg. Den ersten Treffer der Partie landete Luis Schönberger in der 30. Minute, Johannes Ferst gelang noch in der ersten Hälfte das 2:0 für die Gäste (33.). Florian Spießl erhöhte in der 73. Minute für den FC, dann konnten auch die Hausherren eine Chance nutzen, Florian Biersack verkürzte in der 75. Minute für die SG. Zwei Buden in Folge durch Luis Schönberger (85., 89.) besiegelten den Dreier am ersten Spieltag. Schiedsrichter: keine Angabe













Bezirksliga-Absteiger DJK Arnschwang holte sich ebenfalls den Dreier am ersten Spieltag auswärts, vor 100 Besuchern zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II. Zwei Treffer in Folge von Moritz Ammon (17., 44.) brachten die Gäste in der ersten Halbzeit klar in Front. Kurz nach Wiederanpfiff verwandelte Elias Smolka eine Chance für die Hausherren (48.), doch Samuel Burgfeld erhöhte in der 71. Minute für die Gäste. Den letzten Treffer der Partie landete Florian Kolbeck in der 80. Minute, was die Maximalausbeute für die DJK einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Grau, Finn Mehrer, Andreas Müller







Den Dreier daheim holte sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 80 Fans gegen den angereisten 1. FC Miltach am ersten Spieltag. Bereits in der neunten Minute brachte Jakob Pangratz die Hausherren in Front und legte in der 39. Minute noch eine Bude drauf. Jan Macak sorgte in der 42. Minute für den Halbzeitstand 2:1, doch Noah Liebl sicherte in der 75. Minute mit dem dritten Treffer für die Hausherren den klaren Heimsieg. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Maximilian Völkl, Andreas Burger







Ein torloses Remis lieferten sich die SG Schönthal-Premeischl und die SpVgg Eschlkam vor 150 Zuschauern am ersten Spieltag, was jedem einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Heinrich Kurzendorfer