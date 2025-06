Arnoldsweiler zerlegt Verlautenheide zum Saisonabschluss

„Was gerade wehtut, ist dieser erneute Niederschlag kurz vor Schluss“, sagte Buchholz. „Das ist ein harter Schlag.“ Zweimal in Folge Landesliga-Zweiter, zum zweiten Mal in Serie kurz vor Saisonschluss den Aufstieg liegengelassen – wohin man auch schaute bei den Männern in blauen Trikots, man sah enttäuschte Gesichter. Natürlich hätte selbst ein Sieg nicht mehr gereicht durch den souveränen Auftritt der Sportfreunde Düren, aber das 2:7 war ein echter Stimmungstöter.

Keine drei Minuten waren gespielt, da führten die Hausherren. Eine Ecke segelte hoch und lang in den Fünfmeterraum, einfach gewonnenes Kopfballduell, und am langen Pfosten hatte Innenverteidiger Daniel Bleja keine Mühe, die Führung zu erzielen (3.). „Katastrophal“ nannte Buchholz hinterher das Defensivverhalten bei Standardsituationen. Verlautenheide hätte durchaus schnell zurückschlagen können. Lucas Marso lief auf seiner linken Seite hinter die Kette, sein Abschluss mit dem rechten Außenrist war aber ein Zwitter zwischen Schuss und Ablage und rollte am Tor vorbei (7.). Drei Minuten später peitschte Mittelstürmer Onur Baslanti einen Kopfball auf das Viktoria-Gehäuse, Yannick Marko parierte spektakulär.

Im Zusammenspiel sezierten Alexander Hürtgen und Bryant Baidoo anschließend die rechte Abwehrseite des Tabellenzweiten, einzig Hürtgens Abschlussqualität stand dem 2:0 im Weg. Das fiel kurz darauf über eben jene Seite. Baidoo zog in die Mitte und umkurvte einige blau gekleidete Slalomstangen, am Max Kirch vorbei legte er die Kugel ins Eck (26.). „Wenn der Junge durchs Zentrum zieht und für uns geht es um den Aufstieg, dann muss ich ihn halt stoppen“, monierte Buchholz das körperlose Spiel seiner Defensive.

Aber Verlautenheide zeigte Moral. Außenverteidiger Luis Jung zog nach innen und hielt einfach mal drauf, sein abgefälschter Schuss schlug unter der Latte ein – das 1:2 (29.). Und kurz vor der Pause zeigte Onur Baslanti mit Saisontor Nummer 14 seine ganze Klasse. Eugen Lobanov gab den Ball flach herein, Baslanti verzögerte und vollstreckte präzise ins lange Eck (43.). Aber da war ja noch die Sache mit den Standards: Ecke Paul Filatov, Emirhan Duvahan stieg ungestört hoch und versenkte eine Kopfball-Bogenlampe zum 3:2 ins Netz.

Buchholz wechselte zur Pause doppelt, aber sein Team sollte das Spiel in den zehn Minuten nach der Pause vollends aus der Hand geben. Zunächst zeigte wieder Baidoo seine Klasse und lief der Eintracht-Defensive auf und davon. Frei vor Kirch schob er das Leder cool mit der Innenseite ins lange Eck (52.). Und als Dennis Dahmen einen langen Ball unterschätzte und Duvahan nur mit einem Trikotzupfer stoppen konnte, gab es Rot und einen Strafstoß obendrauf. Der Gefoulte verwandelte höchstselbst (56.).

Baidoo schaffte sogar noch eine weitere Kopie, wieder ein Alleingang, diesmal der Abschluss mit dem linken Fuß und halbhoch ins Eck, Arnoldsweiler führte nach 64 Minuten mit 6:2. Das Spiel trudelte aus, Amsal Kartalovic gelang noch das 7:2 (90.). „Zu so einer Leistung ist die Mannschaft komplett im Stande. Sie hat es halt phasenweise in der Saison nicht abrufen können, warum auch immer“, sagte Langen, der in der zweiten Saisonhälfte von Yunus Kocak übernommen hatte. „Heute hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt, wenn sie will.“ Die Viktoria beendet die Serie als Vierter und steht nun vor einem großen Umbruch.

Nach der ersten Enttäuschung fand auch Buchholz positive Ansätze: „Am Ende hast du eine geile Saison gespielt. Auch wenn es gerade schwer fällt, das den Jungs zu erklären“, sagte der Trainer. Irgendwann im Laufe der Rückrunde sei seinem Team die Leichtigkeit abhanden gekommen. So sah es auch Onur Baslanti. „Wir haben den Aufstieg aus der Hand gegeben, aber wir haben eine so junge Mannschaft. Vielleicht fehlte ein wenig die Erfahrung“, sagte der Mittelstürmer, der bei der Eintracht bleiben wird. „Wir sind als Team so eng miteinander, deshalb gehen auch nur wenige Spieler weg. Wir greifen nächstes Jahr wieder an“, versprach der Goalgetter.

