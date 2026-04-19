Arnoldsweiler verliert in der Nachspielzeit

Kassiert mit seinem Team eine bittere Niederlage: Viktoria-Trainer Stephan Langen. – Foto: Jerome Gras

Erst in der Nachspielzeit hat das Dürener Derby zwischen dem SV Kurdistan Düren und Viktoria Arnoldsweiler einen Sieger gefunden. Mit 2:1 gewannen die Hausherren das Spiel in der Fußball-Landesliga. Große Freude kam nach dem Abpfiff aber nicht auf. Man spürte nur die Erleichterung gewonnen zu haben, wie Coach Siyar Tan bestätigte: „Wir haben uns unglaublich schwer getan, Chancen zu erspielen.“

Im Verbund verteidigte die Viktoria wirklich gut. Eine kleine Unachtsamkeit bestrafte der Gegner aber sofort. Die Übernahme des Stürmers Bryant Baidoo klappte beim Rücktausch von Mittelfeld zur Abwehr nicht gut. Genau in diesem Moment spielte Cayan Baysan den Steckpass auf Baidoo, der den Ausgleich erzielte (37.).

Bei wechselhaftem Wetter wechselten sich auch die Teams ab, wer gerade einen Vorteil in der Partie hatte. Beide Mannschaften ließen in den ersten 20 Minuten eine Großchance aus. In Führung gingen die Gäste durch einen Weitschuss von Lukas Stradza. Der Ball tischte auf nassem Kunstrasen auf und sprang Kurdistan-Keeper Mamadi Conde über die Arme ins Tor (30.).

Das 1:1 war zugleich der Pausenstand. Dies hätte er aber nicht sein müssen. Shogo Maruyama vergab für Arnoldsweiler eine Doppelchance gegen Torwart Conde. Beim direkten Konter gelang es Baidoo gegen Keeper Aiman Jahic lediglich eine Ecke herauszuholen. Den Ball nach diesem Eckstoß köpfte Daniel Muradas Maganas an die Latte.

Abschnitt zwei war abschlussärmer, aber nicht weniger spannend. Die Viktoria stand weiterhin zumeist gut im Verbund, musste aber zwei Großchancen abwehren. Baidoo verzog aus spitzem Winkel, und nach einer weiteren Ecke scheiterte diesmal Salifu Krubally an der Latte.

Viele Kontersituationen

Vorne hatte Arnoldsweiler viele Kontersituationen, bei denen entweder der Abschluss fehlte oder zu schwach war. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit war Baidoo vom gelb vorbelastetem Morou Zoureni nur mit einem Foul zu stoppen. Dafür sah der Arnoldsweiler Verteidiger Gelb-Rot (88.).

In der Nachspielzeit konnte die Heimelf Baidoo noch einmal in Szene setzen. Der ehemalige Spieler der Viktoria erzielte den Siegtreffer (90.+1). „Die meiste Zeit ist unser Plan gut aufgegangen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt. Aber diese Niederlage tut einfach weh“, glaubt Viktoria-Trainer Stephan Langen weiterhin daran, dass die sechs Punkte Rückstand zum Nichtabstiegsplatz noch aufgeholt werden können.

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