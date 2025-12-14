Arnoldsweiler verlässt die Abstiegszone

Im letzten Spiel des Jahres schafften es die Kleeblätter aus Arnoldsweiler, die Abstiegszone tatsächlich zu verlassen. Mit dem 2:0-Sieg bei Mitkonkurrent Viktoria Glesch-Paffendorf sprang Arnoldsweiler auf Platz 13, und das mit einem Spiel noch in der Hinterhand (Absage in Lich-Steinstraß).

„Dass wir vor der Winterpause noch mal einen Sieg geholt haben und die Abstiegsplätze verlassen konnten, ist gewiss auch für die Köpfe des jungen Teams äußerst wichtig und die Freude in der Mannschaft nach dem Sieg war riesengroß“, war Viktoria-Coach Stephan Langen nach Spielschluss stolz auf sein junges Team. Kurz vor der Pause ging Arnoldsweiler durch Amed Tourkazi nach einem Konter durch einen Schuss aus 17 Meter mit 1:0 in Führung, die Maruyama Shogo in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte. Man geriet zwar zwischenzeitlich mehrfach ins Schwimmen, doch Garant für den Sieg war zum Ende hin Torwart Aiman Jahic, der mit einigen Paraden den Sieg festhielt.