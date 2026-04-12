Arnoldsweiler sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf

Fußball-Landesliga: Viktoria Arnoldsweiler gewinnt gegen den SV Helpenstein mit 2:1. In der Schlussphase hagelt es Platzverweise.
Viktoria Arnoldsweiler hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Mit 2:1 besiegte der Fußball-Landesligist zu Hause den SV Helpenstein. Zur Pause stand es 0:0. Arnoldsweiler vergab eine Großchance durch Shogo Maruyama und scheiterte in Person von Hussein Alawie vom Elfmeterpunkt. Helpensteins Keeper Eric Wille hielt den Foulelfmeter fest (35.). Die Gäste waren nach Ecken gefährlich, scheiterten aber zweimal am Aluminium.
In der zweiten Halbzeit glich Arnoldsweiler nach Aluminimumtreffern aus, ging aber auch in Führung. Bei einem Torabschlag stand Wille mit den Füßen außerhalb des Strafraums. Den fälligen Freistoß setzte Julius Lemm in die Maschen (72.).
Die Gäste mussten sich aber nicht lange schütteln. Coach Dominik Hahn, mittlerweile eingewechselt, erkämpfte sich einen Ball, zwei Stationen später netzte Dominic Sinanoglu ein (77.). Zwei Zeigerumdrehungen später scheiterte Sinanoglu an Arnoldsweilers Keeper Aiman Jahic. Vorne nutzten die Gäste ihre Chancen nicht, das wurde hinten dann bestraft. Nach einem Konter war der schnelle Maruyama nicht zu halten und erhöhte auf 2:1 (82.).
„Bei dem Treffer ist uns die Last der vergangenen Wochen abgefallen“, verspürte Viktoria-Trainer Stephan Langen Gänsehaut. Die Schlussminuten waren wild mit insgesamt drei Platzverweisen. Unstrittig waren die Ampelkarten für Helpensteins Julian Hahn und Arnoldsweilers Liviu-Daniel Nenciu (90.+5). Strittig und zum großen Unmut der Gäste bekam Keeper Wille die Rote Karte. Er eilte 30 Meter aus seinem Tor heraus, rutschte beim Klären aus und landete mit der Hand auf dem Ball (89.).
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