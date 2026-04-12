Arnoldsweiler sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf Fußball-Landesliga: Viktoria Arnoldsweiler gewinnt gegen den SV Helpenstein mit 2:1. In der Schlussphase hagelt es Platzverweise. von Aachener Zeitung · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Es ging ordentlich zur Sache: Arnoldsweiler und Helpenstein schenken sich nichts. – Foto: Manfred Heyne

Fußball-Landesliga: Viktoria Arnoldsweiler gewinnt gegen den SV Helpenstein mit 2:1. In der Schlussphase hagelt es Platzverweise.

Viktoria Arnoldsweiler hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Mit 2:1 besiegte der Fußball-Landesligist zu Hause den SV Helpenstein. Zur Pause stand es 0:0. Arnoldsweiler vergab eine Großchance durch Shogo Maruyama und scheiterte in Person von Hussein Alawie vom Elfmeterpunkt. Helpensteins Keeper Eric Wille hielt den Foulelfmeter fest (35.). Die Gäste waren nach Ecken gefährlich, scheiterten aber zweimal am Aluminium. In der zweiten Halbzeit glich Arnoldsweiler nach Aluminimumtreffern aus, ging aber auch in Führung. Bei einem Torabschlag stand Wille mit den Füßen außerhalb des Strafraums. Den fälligen Freistoß setzte Julius Lemm in die Maschen (72.).